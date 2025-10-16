1 órája
Ennyi volt: eltűnik az autópálya matrica, mégis újabb drágulás jön
Új korszak indul 2027-ben az osztrák autópályákon: végleg megszűnik a klasszikus, szélvédőre ragasztandó autópálya-matrica, drágulás is jön a szomszédban – eltűnik ez az osztrák autópálya matrica.
Miközben Magyarországon még 2008 januárjában megszűnt, Ausztriában a mai napig vásárolható klasszikus, szélvédőre ragasztandó autópálya-matrica, azonban már nem sokat kell várni arra, hogy a szomszédos országban is megtörténjen az átállás.
2027. február 1-jétől kizárólag digitálisan lehet megváltani az osztrák gyorsforgalmi utakra érvényes matricákat – írt a változásról a Német Autóklub (ADAC).
Az osztrák állami autópálya-üzemeltető cég, az Asnifag szerint az éves matricák több mint 75 százalékát már most is digitális formában vásárolják meg.
Abban viszont nem változik a rendszer, hogy a digitális matricák nemcsak online, hanem a megszokott értékesítési pontokon, azaz trafikokban, benzinkutakon, matricaközpontokban, és más értékesítő partnerhelyeken is hozzáférhetők lesznek.
Párhuzamosan azzal, hogy kivezetik a forgalomból a szélvédőre ragasztandó változatot, a fogyasztói árindexszel összhangban átlagosan 2,9 százalékkal többet kell majd fizetni az osztrák autópálya-matricáért.
Az áremelkedés értelmében
- a jelenleg is csak elektronikusan megváltható egynapos matrica ára 9,30 euró (3650 forint) helyett 9,60 euró (3770 forint) lesz,
- a 10 napos matricáé 12,40 euróról (4870 forint) 12,80 euróra (5025 forint) nő,
- a kéthavi autópálya-matrica a mostani 31,80 euró (12 485 forint) helyett 32 euróba (12 565 forint) kerül majd,
- míg az éves úthasználatért 103,80 euró (40 755 forint) helyett 106,80 eurót (41 935 forint) fognak elkérni.
- Az új matricák november végétől válnak elérhetővé, ráadásul az éves matrica szokás szerint 14 hónapig, azaz jelen esetben 2025. december 1-jétől 2027. január 31-ig lesz érvényes.
– Gyakran utazunk Ausztriába, éves autópályamatrica van a kocsinkon, ez így számunkra kényelmesebb megoldás – válaszolta kérdésünkre szerdán a kaposvári Horváth Éva. – A 2026-os matricát előreláthatóan januárban vásároljuk meg.
Hanyecz Imre kaposvári ügyvezető havonta átlag egyszer utazik üzleti útra Ausztriába, legközelebb novemberben megy. Eddig benzinkúton szokta megvásárolni a legrövidebb ideig érvényes matricát, később várhatóan az éves verzióra tér át. Szerinte érthető az átállás, a sofőrök zöme már most is elektronikusan intézi a közlekedéssel kapcsolatos teendőit.
Érdemes figyelni kell az apró változásokra – a KRESZ előírások betartása alap
– A magyarokat is érinti a változás, hiszen az Ausztriában sokan dolgoznak, illetve kirándulnak – közölte érdeklődésünkre szerdán Punik László, a Somogyi Veterán Járműbarátok Egyesülete tiszteletbeli elnöke. – S akárcsak most, később is feltétlenül időben meg kell vásárolni az autópálya-matricát, különben jókora büntetést fizethetnek az autósok.
Vasvári János nagybajomi vállalkozó szerint legyen szó belföldi vagy külföldi vezetésről, érdemes figyelemmel követni a változásokat. Szerdán azt mondta: D2-es éves matricát vásárol a kisteherautójára, amit több mint 80 ezer forint került, s 2026-ban is ezt a megoldást választja.
– Néha már szinte követhetetlen, hogy melyik elkerülő út fizetős vagy nem – jegyezte meg. – Így ha véletlenül matrica nélkül vezetnék, pillanatok alatt húzós büntetést lehet összehozni.