Osztrák rendszámot varázsolt az autójára, azonnal gyanús lett a rendőröknek

– A körzeti megbízottak október 19-én Siófokon ellenőriztek egy gépjárművet és megállapították, hogy arra nem az ahhoz tartozó hatósági jelzések voltak felszerelve – tájékoztatott hétfőn a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság (SVMRFK).

A tulajdonos az intézkedés során elismerte, hogy az általa korábban Ausztriában vásárolt, osztrák honosságú autóra egy másik kocsiról tette át a rendszámokat és úgy közlekedett vele. Az SVMRFK azt is közölte: a rendőrök a 48 éves helyi férfit előállították a rendőrkapitányságra, ahol egyedi azonosító jellel visszaélés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki.



