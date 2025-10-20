október 20., hétfő

Helyi közélet

Osztrák rendszámot varázsolt az autójára, azonnal gyanús lett a rendőröknek

Gyanúsítottként hallgatták ki a siófoki sofőrt.

Harsányi Miklós
Osztrák rendszámot varázsolt az autójára, azonnal gyanús lett a rendőröknek

– A körzeti megbízottak október 19-én Siófokon ellenőriztek egy gépjárművet és megállapították, hogy arra nem az ahhoz tartozó hatósági jelzések voltak felszerelve – tájékoztatott hétfőn a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság (SVMRFK). 

A tulajdonos az intézkedés során elismerte, hogy az általa korábban Ausztriában vásárolt, osztrák honosságú autóra egy másik kocsiról tette át a rendszámokat és úgy közlekedett vele.  Az SVMRFK azt is közölte: a rendőrök a 48 éves helyi férfit előállították a rendőrkapitányságra, ahol egyedi azonosító jellel visszaélés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki.


 

 

