Változások kora

2 órája

Ez a bank most ad, meg el is vesz – fizetősek lesznek a mobilos értesítések

Címkék#fizetős#OTP#MobilBank

November közepétől változnak a bank digitális szolgáltatásai. Az OTP Bank megszünteti az eddig ingyenes mobilos értesítéseket, és helyettük új díjcsomagokat vezet be. Az ügyfelek két opció közül választhatnak: az alap és a plusz csomag között, amelyek között nemcsak tartalmukban, hanem árukban is jelentős a különbség.

Lugosi Laura

Az alap csomag továbbra is ingyenes marad, de csak a legalapvetőbb szolgáltatásokat tartalmazza: OTP InternetBank és MobilBank használata, OTP Digitális üzenetküldés, SMS-értesítések kártyás tranzakciókról és pénzmozgásokról és Mobil Aláírás SMS. Ami viszont kimarad: a valós idejű, ingyenes push értesítések. Ez azt jelenti, hogy az ügyfelek november 18-tól nem kapnak automatikus értesítést a mobilalkalmazásban a pénzmozgásokról vagy tranzakciókról — ezeket csak akkor látják, ha külön megnyitják az appot.

Az OTP Bank értesítései
Az OTP Bank értesítései 
Forrás: App Store

A kényelmi funkciókért mostantól fizetni kell az OTP-nél

Aki továbbra is azonnal szeretne tudni minden mozgásról, annak a fizetős plusz csomagot kell választania. Ebben elérhetők lesznek: push értesítések a kártyás tranzakciókról és pénzmozgásokról, csoportos beszedésekről és számlamozgásokról, valamint SMS-értesítések az értékpapíros tranzakciókról és számlamozgásokról. A csomag díja számlatípustól függően változik: a prémium és privát banki ügyfelek számára ingyenes, az alap, grátisz, tempó, OTP OKÉ 5 és devizaszámlák esetében havi 649 forint, míg a „smart”, „net” vagy elektronikus számlacsomagoknál 325 forint. Azoknak pedig, akik SMS-ben is szeretnének értesítéseket kapni, tranzakciónként akár 77 forintot is felszámíthat a bank.

A változás egyik legnagyobb kockázata, hogy ha valaki nem fizet az értesítésekért, könnyen lemaradhat a pénzmozgásokról; akár a jogosulatlan terhelésekről is. Így aki nem figyeli rendszeresen a netbankját, későn észlelheti, ha gond van a számláján. Az új csomagokra a MobilBank vagy az InternetBank felületén lehet majd előfizetni, és ugyanitt lehet lemondani is, ha valaki visszatérne az ingyenes verzióra. A váltás mindig a következő elszámolási időszak elején lép életbe.

Egy dolog biztos: a digitális kényelemnek mostantól ára lesz – még azoknak is, akik eddig természetesnek vették, hogy a telefonjuk azonnal jelzi, ha megmozdul a pénzük.
Tóth Nelli, kaposvári lakos, aki évek óta az OTP ügyfele, elmondta, hogy nem örül a változásnak, hiszen szerinte a mai modern világban alapszolgáltatásnak kellene lennie az azonnali értesítésnek a pénzmozgásokról. Hozzátette: – Nem a push értesítések miatt választottam a bankot, de már hozzászoktam, hogy egyből tudok róla, ha mozdult a pénzem, nehéz lesz mostantól fizetni érte. 

Közben jön egy jó újítás is – pénzt is kérhetünk már pár érintéssel az OTP MobilBankban

Az OTP azonban nemcsak szigorít, hanem modernizál is: a bank Magyarországon elsőként vezette be mobilalkalmazásában az NFC- és QR-kód-alapú pénzkérési szolgáltatást, amelynek segítségével az ügyfelek néhány érintéssel, gyorsan és díjmentesen kérhetnek pénzt ismerőseiktől – pusztán a mobilapplikáción keresztül. A fejlesztés arra az azonnali fizetési rendszerre épül, melyről a napokban írtunk: az OTP-ügyfél által indított kérést bármely hazai bank mobilbankos ügyfele is fogadhatja, a tranzakció pedig másodpercek alatt teljesül, ráadásul mindkét fél számára ingyenes.

Az OTP alkalmazáson belül NFC-vel vagy QR kóddal lehet most már pénzt kérni
Az OTP alkalmazáson belül NFC-vel vagy QR kóddal lehet most már pénzt kérni 
Fotó: MW

A fejlesztést a bank saját kutatása is indokolta: a felmérés szerint a magyarok hatvan százaléka feszélyezve érzi magát, ha pénzt kell visszakérnie valakitől, minden ötödik ember pedig egyenesen tabutémának tartja ezt. A legtöbben inkább nem szólnak, vagy csak hetek múlva figyelmeztetik az adóst. Az új funkció ezt a helyzetet szeretné megoldani, hogy a pénzkérés ugyanolyan természetes és gyors legyen, mint az érintéses fizetés a boltban.

  • Az OTP tehát miközben bizonyos kényelmi funkciókat fizetőssé tesz, más területeken jelentős digitális fejlesztésekkel próbálja megőrizni vezető szerepét. Valószínű a bank is érzi: a modern pénzkezelés ára a folyamatos megújulás.

 

