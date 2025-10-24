Ez a bank most ad, meg el is vesz – fizetősek lesznek a mobilos értesítések

Az alap csomag továbbra is ingyenes marad, de csak a legalapvetőbb szolgáltatásokat tartalmazza: OTP InternetBank és MobilBank használata, OTP Digitális üzenetküldés, SMS-értesítések kártyás tranzakciókról és pénzmozgásokról és Mobil Aláírás SMS. Ami viszont kimarad: a valós idejű, ingyenes push értesítések. Ez azt jelenti, hogy az ügyfelek november 18-tól nem kapnak automatikus értesítést a mobilalkalmazásban a pénzmozgásokról vagy tranzakciókról — ezeket csak akkor látják, ha külön megnyitják az appot.

Az OTP Bank értesítései

Forrás: App Store

A kényelmi funkciókért mostantól fizetni kell az OTP-nél

Aki továbbra is azonnal szeretne tudni minden mozgásról, annak a fizetős plusz csomagot kell választania. Ebben elérhetők lesznek: push értesítések a kártyás tranzakciókról és pénzmozgásokról, csoportos beszedésekről és számlamozgásokról, valamint SMS-értesítések az értékpapíros tranzakciókról és számlamozgásokról. A csomag díja számlatípustól függően változik: a prémium és privát banki ügyfelek számára ingyenes, az alap, grátisz, tempó, OTP OKÉ 5 és devizaszámlák esetében havi 649 forint, míg a „smart”, „net” vagy elektronikus számlacsomagoknál 325 forint. Azoknak pedig, akik SMS-ben is szeretnének értesítéseket kapni, tranzakciónként akár 77 forintot is felszámíthat a bank.

A változás egyik legnagyobb kockázata, hogy ha valaki nem fizet az értesítésekért, könnyen lemaradhat a pénzmozgásokról; akár a jogosulatlan terhelésekről is. Így aki nem figyeli rendszeresen a netbankját, későn észlelheti, ha gond van a számláján. Az új csomagokra a MobilBank vagy az InternetBank felületén lehet majd előfizetni, és ugyanitt lehet lemondani is, ha valaki visszatérne az ingyenes verzióra. A váltás mindig a következő elszámolási időszak elején lép életbe.

Egy dolog biztos: a digitális kényelemnek mostantól ára lesz – még azoknak is, akik eddig természetesnek vették, hogy a telefonjuk azonnal jelzi, ha megmozdul a pénzük.

Tóth Nelli, kaposvári lakos, aki évek óta az OTP ügyfele, elmondta, hogy nem örül a változásnak, hiszen szerinte a mai modern világban alapszolgáltatásnak kellene lennie az azonnali értesítésnek a pénzmozgásokról. Hozzátette: – Nem a push értesítések miatt választottam a bankot, de már hozzászoktam, hogy egyből tudok róla, ha mozdult a pénzem, nehéz lesz mostantól fizetni érte.