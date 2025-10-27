Mi áll az Otthon Start sikertelen igénylései mögött? - itt van a buktató oka

A szeptemberben induló programban az állam támogatásával lehet kedvezményes, fix 3 százalékos kamatozású lakáshitelt igényelni. A hitel összege legfeljebb 50 millió forint, a futamidő pedig maximum 25 év lehet. A cél, hogy a fiatalok és családok könnyebben juthassanak saját otthonhoz. A kormányrendelet szerint a kedvezményes hitel nem igényelhető minden ingatlanra. A szabályok kimondják, hogy ha a megvásárolni vagy megépíteni tervezett lakás négyzetméterenkénti ára meghaladja a bruttó 1,5 millió forintot, akkor az Otthon Start hitel már nem vehető igénybe.

Otthon Start program: így számít az alapterület a hiteligénylésnél

Fotó: MW

Otthon Start program buktatója

A gondot az okozza, hogy a rendelet csak az „alapterület” kifejezést használja, de nem határozza meg pontosan, mit ért alatta. Így nem egyértelmű, hogy a számításnál a nettó vagy a bruttó alapterületet kell-e figyelembe venni, ami bizonytalanságot okoz az igénylők és a bankok számára is.

– 2025. augusztus 29-én a Magyar Ügyvédi Kamara hírlevelében közzétett, bár valójában augusztus 12-én kelt minisztériumi levél mindent megváltoztatott: eszerint a bankok egységesen a nettó alapterületet veszik figyelembe, és a erkély, loggia és terasz ötven százalékát is beszámítják az alapterületbe – hangsúlyozta Szabó Judit Anna, kaposvári ügyvéd.

Hozzátette: A kialakult helyzet különösen nehéz azoknak, akik az elmúlt hónapban a korábbi kormányzati tájékoztatásra támaszkodva írták alá adásvételi szerződésüket. Ha ezekben a szerződésekben a vételár a nettó alapterület alapján számítva meghaladja az 1,5 millió forintos négyzetméterár-limitet, a bank elutasíthatja a hitelkérelmüket.

Hogyan számoljuk az alapterületet Magyarországon?

Sokan nem tudják, pontosan mit jelentenek az ingatlanoknál használt alapterület fogalmak. A magyar építészetről szóló 2023. évi törvény három fontos típust különböztet meg:

Bruttó alapterület: a lakás vagy ház teljes területe, beleértve az épület szerkezeteit is.

Nettó alapterület: a helyiségek tényleges, vízszintes vetületben számított területe, amit az épületszerkezetek körbevesznek.

Hasznos alapterület: a nettó alapterület azon része, ahol a belmagasság legalább 1,90 méter, tehát ténylegesen használható tér.

Ezek az egyszerű definíciók segítenek megérteni, hogy melyik terület számít bele az ingatlan méretébe, és mi a különbség a bruttó, nettó és hasznos alapterület között.