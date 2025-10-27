október 27., hétfő

Szabina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megoldások

58 perce

Mi áll az Otthon Start sikertelen igénylései mögött? - itt van a buktató oka

Címkék#bank#Otthon Start#start program#forint

Ezt tudtad? Itt a magyarázat, miért bukott el sokak számára az Otthon Start program. Hiába a nagy érdeklődés, sokan a hosszú várakozás és a szigorú feltételek miatt végül nem jutottak el a szerződéskötésig.

Bodor Nikolett

A szeptemberben induló programban az állam támogatásával lehet kedvezményes, fix 3 százalékos kamatozású lakáshitelt igényelni. A hitel összege legfeljebb 50 millió forint, a futamidő pedig maximum 25 év lehet. A cél, hogy a fiatalok és családok könnyebben juthassanak saját otthonhoz. A kormányrendelet szerint a kedvezményes hitel nem igényelhető minden ingatlanra. A szabályok kimondják, hogy ha a megvásárolni vagy megépíteni tervezett lakás négyzetméterenkénti ára meghaladja a bruttó 1,5 millió forintot, akkor az Otthon Start hitel már nem vehető igénybe.

Otthon Start program: így számít az alapterület a hiteligénylésnél
Otthon Start program: így számít az alapterület a hiteligénylésnél
Fotó: MW

Otthon Start program buktatója

A gondot az okozza, hogy a rendelet csak az „alapterület” kifejezést használja, de nem határozza meg pontosan, mit ért alatta. Így nem egyértelmű, hogy a számításnál a nettó vagy a bruttó alapterületet kell-e figyelembe venni, ami bizonytalanságot okoz az igénylők és a bankok számára is.
– 2025. augusztus 29-én a Magyar Ügyvédi Kamara hírlevelében közzétett, bár valójában augusztus 12-én kelt minisztériumi levél mindent megváltoztatott: eszerint a bankok egységesen a nettó alapterületet veszik figyelembe, és a erkély, loggia és terasz ötven százalékát is beszámítják az alapterületbe – hangsúlyozta Szabó Judit Anna, kaposvári ügyvéd.
Hozzátette: A kialakult helyzet különösen nehéz azoknak, akik az elmúlt hónapban a korábbi kormányzati tájékoztatásra támaszkodva írták alá adásvételi szerződésüket. Ha ezekben a szerződésekben a vételár a nettó alapterület alapján számítva meghaladja az 1,5 millió forintos négyzetméterár-limitet, a bank elutasíthatja a hitelkérelmüket.

Hogyan számoljuk az alapterületet Magyarországon?

Sokan nem tudják, pontosan mit jelentenek az ingatlanoknál használt alapterület fogalmak. A magyar építészetről szóló 2023. évi törvény három fontos típust különböztet meg:

  • Bruttó alapterület: a lakás vagy ház teljes területe, beleértve az épület szerkezeteit is.
  • Nettó alapterület: a helyiségek tényleges, vízszintes vetületben számított területe, amit az épületszerkezetek körbevesznek.
  • Hasznos alapterület: a nettó alapterület azon része, ahol a belmagasság legalább 1,90 méter, tehát ténylegesen használható tér.

Ezek az egyszerű definíciók segítenek megérteni, hogy melyik terület számít bele az ingatlan méretébe, és mi a különbség a bruttó, nettó és hasznos alapterület között.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu