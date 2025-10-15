Lakásvásárlás 10 százalék önerővel? Somogyban már kipróbálták, nem mindenkinek sikerült

Az ingatlanpiac az elmúlt hetekben látványosan megélénkült, és a 3 százalékos Otthon Start Program megjelenése egy hónap alatt érezhetően átrendezte a keresletet és az árképzést. Szeptembertől robbant be a fix 3 százalék kamatozású hitelt kínáló Otthon Start Program, amely az első lakás, lakóház megvásárlásához ad jelentős segítséget – és nem csak a fiataloknak, írta meg a szoljon.hu. A konstrukció gyorsan népszerűvé vált annak ellenére is, hogy szigorúbb feltételekkel lehet igénybe venni.

Megélénkült az ingatlanpiac az Otthon Start Programtól

Fotó: Dombi Regina

A vidéki kistelepülések hátrányos helyzetben az Otthon Start Programban

A bankok településenként eltérő önerő-elvárással dolgoznak: vármegyeszékhelyen, városokban, nagyobb településeken általában elég a minimum 10 százalék, azonban kisebb településeken akár 20-30 százalék önerő is szükséges lehet, ez függ a banki értékbecslés eredményétől. Az elmúlt hónap tapasztalata szerint az ügyletek mintegy 90 százalékában már az Otthon Start konstrukcióval terveznek a vevők, míg a piaci kamatozású hitelek háttérbe szorultak. A készpénzes vevők száma most visszaesett, miközben számos korábbi befektető most viszi piacra a tulajdonát.

Túlhevített érdeklődés, enyhülő szabályzók

Amikor megjelentek az Otthon Start Program részletei, azonnal fokozott érdeklődés mutatkozott, hiszen komoly lehetőség az első lakáshoz jutóknak, hogy viszonylag minimális önerő megfizetése mellett vegyenek lakást. A somogyi ingatlanirodák a szeptemberi indulással már túl vannak az első adásvételeken, ügyeletek lezárásán, miközben azt tapasztalták, hogy folyamatosan enyhülnek a szabályzó feltételek.

– A fő szabály szerint 10 százalék önerővel lehet ingatlant vásárolni, de vannak olyan vidéki kistelepülések, ahol a bankok nem fogadják el, ehelyett általában 20 százalék önerőt kérnek – felelte érdeklődésünkre Boldizsár Balázs, egy kaposvári ingatlaniroda vezetője. – Ez ügyben célszerű a pénzintézeteknél előre tájékozódni, ez azért is tanácsos, mert ha segít egy jó hitelügyintéző, akkor több fajta más hitellel lehet kombinálni, variálni az Otthon Start Programot, hogy még kedvezőbb legyen. Ez személyre szabott banki külön ajánlatokat vagy csomagban kötött hitelszerződéseket jelent.