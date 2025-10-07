Óvatosan a Balatonnál – helikopterről permetezik a szőlőt

A jövő hét elején helikopteres légi permetezés lesz Balatonboglár, Szőlőskislak és Szőlősgyörök térségében, az aranyszínű sárgaság nevű, súlyos szőlőbetegség terjedésének megakadályozása érdekében.

A hatóságok felhívják a figyelmet, hogy a permetezéshez használt rovarölő szerek élelmezés-egészségügyi várakozási ideje több mint 14 nap, ezért minden gazda legkésőbb a hétvégéig takarítsa be a még kint lévő termést.

A védekezés célja a térség szőlőültetvényeinek megóvása és a kártevők visszaszorítása. A gazdákat arra kérik, hogy tartsák be a védőtávolságokat, különösen a lakott területek, bio ültetvények, állattartó telepek és vizek közelében.

Fontos továbbá, hogy mindenki értesítse a környezetében dolgozó termelőket is, hogy elkerülhetők legyenek az esetleges károk.