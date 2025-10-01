Nagy a baj, nyugdíjas óvónők viszik a vállukon a vidéki óvodai rendszert

Hardiné Csutorás Györgyi 2019 óta nyugdíjas, de nyugdíj mellett is dolgozik óvónőként a Mikei Mesevár Óvodában, ahová jelenleg 23 gyermek jár, ebből 14-en hátrányos helyzetűek. Az idei évben egy másik nyugdíjas óvónőt sikerült találni, aki oktatási szakértő is volt, Hegedűs Jolán Szigetvárról jár át Mikére. Ketten foglalkoznak a mikei gyerekekkel nyugdíjasként, szerencsére régóta ismerik egymást, szakmai és baráti kapcsolatban állnak.

– A népmese napja projekt hetét tartjuk, mert a gyerekek kis lelkét a mese világával igyekszünk megközelíteni, hogy örömüket, bánatukat ki tudják élni ebben – mondta Hardiné Csutorás Györgyi. – A szülőket is megpróbáljuk megérinteni.

Fiatal óvónő nem nagyon érkezik vidékre, tapasztalták.

– Nem könnyű, mert a hátrányos helyzetű gyerekekhez rengeteg türelem kell – folytatta az óvodavezető. – A fiatalokat a város elszippantja, vidékre kevesebb jut belőlük. A közeli iskolákban is nyugdíjas pedagógusok dolgoznak, az az igazság, hogy nyugdíjasok viszik a vállukon a vidéki oktatást.

A mikei óvodában szüreti mulatságot szerveznek mustkészítéssel, a szőlő szemezésével, darálásával, préselésével. Az óvodához a szülők összefogásával készült őszi dekoráció. A népmese foglalkozások alkalmával Sarkadi Kiss János, a kaposvári Csiky Gergely Színház színművésze lesz a vendégük.

Október végén rendezik a töklámpások estéjét, az idén már 8. éve rendezik meg a programot, amelyre a település lakóit is meghívják. A fenntartó önkormányzat mindenben segíti az óvodát, tette hozzá Hardiné Csutorás Györgyi.