Nagy a baj, nyugdíjas óvónők viszik a vállukon a vidéki óvodai rendszert

A szülők lelkét is igyekeznek megfogni. Rengeteg türelem kell a hátrányos helyzetű gyerekekhez, nyugdíjas óvónők viszik a vállukon a vidéki rendszert.

Kovács Gábor László
Nagy a baj, nyugdíjas óvónők viszik a vállukon a vidéki óvodai rendszert

Fotó: Unger Tamás

Hardiné Csutorás Györgyi 2019 óta nyugdíjas, de nyugdíj mellett is dolgozik óvónőként a Mikei Mesevár Óvodában, ahová jelenleg 23 gyermek jár, ebből 14-en hátrányos helyzetűek. Az idei évben egy másik nyugdíjas óvónőt sikerült találni, aki oktatási szakértő is volt, Hegedűs Jolán Szigetvárról jár át Mikére. Ketten foglalkoznak a mikei gyerekekkel nyugdíjasként, szerencsére régóta ismerik egymást, szakmai és baráti kapcsolatban állnak. 

Az óvónők őszi programokat szerveznek a hátrányos helyzetű gyerekeknek
Az óvónők őszi programokat szerveznek a hátrányos helyzetű gyerekeknek 

 A nyugdíjas óvónők sok programot szerveztek az őszre

  – A népmese napja projekt hetét tartjuk, mert a gyerekek kis lelkét a mese világával igyekszünk megközelíteni, hogy örömüket, bánatukat ki tudják élni ebben – mondta Hardiné Csutorás Györgyi. – A szülőket is megpróbáljuk megérinteni. 

 

Fiatal óvónő nem nagyon érkezik vidékre, tapasztalták.  

– Nem könnyű, mert a hátrányos helyzetű gyerekekhez rengeteg türelem kell – folytatta az óvodavezető. – A fiatalokat a város elszippantja, vidékre kevesebb jut belőlük. A közeli iskolákban is nyugdíjas pedagógusok dolgoznak, az az igazság, hogy nyugdíjasok viszik a vállukon a vidéki oktatást.  

  

 

A mikei óvodában szüreti mulatságot szerveznek mustkészítéssel, a szőlő szemezésével, darálásával, préselésével. Az óvodához a szülők összefogásával készült őszi dekoráció. A népmese foglalkozások alkalmával Sarkadi Kiss János, a kaposvári Csiky Gergely Színház színművésze lesz a vendégük.  

 

Október végén rendezik a töklámpások estéjét, az idén már 8. éve rendezik meg a programot, amelyre a település lakóit is meghívják. A fenntartó önkormányzat mindenben segíti az óvodát, tette hozzá Hardiné Csutorás Györgyi. 

 

