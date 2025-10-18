Helyi közélet
2 órája
Pályaorientációs nap a kamaszoknak
Az Illyés Gyula Általános Iskolában pályaorientációs napot rendeztek. A Kaposvári Rendőrkapitányság képviselői bűnmegelőzési, illetve pályaorientációs előadást tartottak a tanulóknak, ezután kisebb csoportokra osztva, forgószínpadszerűen ismerkedtek meg különböző szakmákkal. A fiúk betekintést nyertek az asztalosok, erdészek, mezőgazdasági dolgozók munkájába, valamint a hulladékgazdálkodás területén is tapasztalatot szereztek.
