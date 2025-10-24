Parádés siker az online vetélkedőn

Széchenyi öröksége - A magyar akadémikusok nyomában című online vetélkedőn vett részt a MATE kaposvári Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola négy csapata. Melynek tagjai a 12. B okleveles technikus osztályból kerültek ki, számolt be a tanintézmény.

Móricz 1:

Horváth Rebeka, Kovács Lilla, Erbár Viktor;

Móricz 2:

Hermann Viktória, Hargitai Luca;

Móricz 3:

Gosztola Anna, Pérez Rubal Anna Maria, Szabó Hanna Lili;

Móricz 4:

Barczi Attila Bendegúz, Kis Kevin.

Összesen 42 csapat indult a megméretésen, ahol magyar akadémikusok életével, munkásságával kapcsolatos kérdésekre kellett válaszolni a tanulóknak.

A Móricz 1 és Móricz 3 csapat az első 10 helyezett között végzett, amely azt jelenti, hogy november 26-án a Széchenyi István Egyetem központi campusán, Győrben részt vehetnek a második fordulóban.