38 perce
Parádés siker az online vetélkedőn
Széchenyi öröksége - A magyar akadémikusok nyomában című online vetélkedőn vett részt a MATE kaposvári Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola négy csapata. Melynek tagjai a 12. B okleveles technikus osztályból kerültek ki, számolt be a tanintézmény.
Móricz 1:
Horváth Rebeka, Kovács Lilla, Erbár Viktor;
Móricz 2:
Hermann Viktória, Hargitai Luca;
Móricz 3:
Gosztola Anna, Pérez Rubal Anna Maria, Szabó Hanna Lili;
Móricz 4:
Barczi Attila Bendegúz, Kis Kevin.
Összesen 42 csapat indult a megméretésen, ahol magyar akadémikusok életével, munkásságával kapcsolatos kérdésekre kellett válaszolni a tanulóknak.
A Móricz 1 és Móricz 3 csapat az első 10 helyezett között végzett, amely azt jelenti, hogy november 26-án a Széchenyi István Egyetem központi campusán, Győrben részt vehetnek a második fordulóban.