Meglepő, de egyre több a szalmonellás paradicsom okozta megbetegedés. Európában és az Egyesült Királyságban január óta eddig mintegy 300 szalmonellával fertőzött beteget diagnosztizáltak. Az Európa szerte terjedő fertőzés okozója a Salmonella Strathcona baktérium, amit korábban a Szicíliában termesztett koktélparadicsomokon találtak meg. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (ECDC) szóvivője szerint újabb járványra lehet számítani, egészen addig, ameddig a fertőzés forrását nem azonosítják és nem teszik meg a szükséges lépéseket.

A szalmonella és a paradicsom között van összefüggés

A szalmonella fertőzés hasmenéssel, magas lázzal és hasi görcsökkel jár, egyes esetekben a beteg életveszélyes állapotba kerülhet a komplikációk miatt. A súlyos esetekben a fertőzöttek akár kórházba is kerülhetnek a kiszáradás veszélye miatt.

A szalmonella fertőzést általában a tojással és a húsételekkel hozzák kapcsolatba, ám a fent említett törzs könnyedén túléli a paradicsomon is, és azért fertőz könnyen, mert ezt a zöldséget gyakran nyersen fogyasztjuk, és hiába mossuk meg étkezés előtt, ez nem elegendő a baktérium elpusztításához. A szakértők, ahogy a hús és a tojás esetében is, a hőkezelést tartják a leghatékonyabb módszernek a fertőzés elkerülése érdekében.

A háztáji termésnél előfordulhat probléma Somogyban is

Nagyüzemi mértekekben, üvegházban termesztett paradicsommal ilyen fertőzés nem fordulhat elő, hangsúlyozta Tóth István, kaposvári növényvédelmi szakmérnök, aki hozzátette, hogy Somogyban csak néhány helyen működuik ilyen nagyüzemi termelés, mint például a táskai kertészetben. A paradicsomot azonban a kistermelők is öntözik, és náluk előfordulhat probléma. Az öntözővízhez tápanyagdúsító termékeket tesznek hozzá, s ilyenkor ebbe néha baromfitrágyát is belekevernek. Ha nem jut a termésre ebből a fertőzött öntözővízből, akkor nincs gond, de a paradicsom tövek többségénél a termés közel van a földhöz, így akadhat fertőzés. Az is megesik, hogy a fertőzött anyaggal lombtárgyázást végeznek, ami hasonló módon veszélyes lehet. Tóth István ezért azt tanácsolta, hogy a vásárlók mossák meg, sőt mosószeres vízzel öblítsék le a termést, ha megveszik a piacon.