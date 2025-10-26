1 órája
Nálad is párásodik az ablak a fűtési szezonban? Ne vedd félvállról – komoly bajt jelezhet
Ahogy megérkeznek az első hűvösebb napok, a fűtési szezon beindulásával sokan szembesülnek egy kellemetlen, ám gyakori problémával: bepárásodik az ablak. A párásodás nem csupán esztétikai kérdés – a lecsapódó vízcseppek mögött komoly szerkezeti vagy szigetelési gondok is meghúzódhatnak. Bár időnként természetes jelenség, tartós jelenléte akár penészesedéshez, egészségügyi problémákhoz és költséges javításokhoz is vezethet.
Ahogy beköszönt a hidegebb idő, sok lakásban jelentkező jelenséggel találkozhatunk, jön a fűtési szezon, és a meleg belső levegő találkozik a hideg ablaküveggel – ennek következtében a nedvesség apró cseppek formájában kicsapódik az üvegfelületen. Nem minden párásodás ártalmas, de ha rendszeresen és tartósan jelenik meg, az már nem csak bosszantó látvány lehet: figyelmeztető jel is lehet az otthon állapotával kapcsolatban.
Mi állhat a párásodás hátterében?
- A meleg levegő sok vizet tud megtartani, és amikor hideg felülethez ér – itt az ablak üvegéhez –, a levegő lehűl, és a benne lévő páratartalom kicsapódik.
- Ha az ablak belső oldala párásodik, az általában a lakás levegőjének túl magas páratartalmára utal – főzés, zuhanyzás, ruhaszárítás vagy éppen szellőzés hiánya lehet az ok.
- Ha kívülről párásodik az ablak, az inkább nyári időszakban fordul elő, amikor az ablak külső felülete hűvösebb lehet a környező levegőnél – ez általában nem jelent problémát.
- Ha azonban a két üvegréteg között képződik pára (például dupla üvegezésnél), akkor az már gyakran tömítési hibát jelez – ez az ablakcsere szükségességére utal.
Mikor válik veszélyessé a párás ablak?
Rövid ideig tartó párásodás (például főzés után vagy zuhanyzáskor) általában nem okoz problémát. De ha nap mint nap órákon át nedves az ablak, az már jelenthet penészedést vagy szerkezeti károkat – mind az épület szerkezetére, mind az egészségre.
Ekkor már megjelenhetnek a falakon penész foltok, amelyek nem ideális lakhatási körülményeket okoznak. Ugyanis az egyes penész fajták komoly légúti irritációkat okozhatnak. Kiirtásuk sem egyszerű, de már egész jó megoldások léteznek rá.
– A különböző gyártóktól nagyon jó penészirtó készítmények vannak, így ezeknek a kiölése nem igazán okoz problémát. De alapvetően, ha egy szerkezet hőhidas, akkor a hideg-meleg lecsapódási pontokban nem lehet mit tenni, szinte visszatérő jelenség lesz. A penész foltokat speciális anyagokkal, majd már a tiszta, ártalmatlanított felületet pedig speciális festékkel kell kezelni, hogy elérjük a kívánt hatást – mondta korábbi cikkünkben Csík Tibor, kaposvári építőipari vállalkozó.
Gyors teendők a lakástulajdonosoknak
Az alábbi lépések segíthetnek azonnali beavatkozásként:
- Töröld le az ablakról a lecsapódott vizet, hogy ne álljon meg rajta párás réteg.
- Intenzív szellőztetés ajánlott – különösen reggel, vagy zuhanyzás / főzés után.
- Ne tolj bútorokat közvetlenül a hideg falhoz, legalább 5 cm távolságot hagyj.
- Nagyon párás helyiségekben rövid ideig melegíts magasabb fokozaton, majd szellőztess.
- Praktikusan: sóval vagy akár macskaalommal is csökkentheted a levegő nedvességét.
Hasznos eszköz: párátlanító, vagy klíma
Ha a szellőztetés és fűtés nem elegendő, egy párátlanító készülék is hatékony lehet. Egyes modellek napi több liter vizet képesek eltávolítani a levegőből, segítve ezzel a beltéri páratartalom csökkentését és javítva a lakásklímát. Esetenként pedig ha rendelkezünk klíma készülékkel, amely tud üzemelni akár hidegebb időjárás mellett úgy használhatjuk a készülékünket is párátlanításra. Ugyanis a legtöbb klíma berendezésnek van párátlanító funkciója, de lehet hogy erről sokan nem is tudnak.