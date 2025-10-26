Nálad is párásodik az ablak a fűtési szezonban? Ne vedd félvállról – komoly bajt jelezhet

Ahogy beköszönt a hidegebb idő, sok lakásban jelentkező jelenséggel találkozhatunk, jön a fűtési szezon, és a meleg belső levegő találkozik a hideg ablaküveggel – ennek következtében a nedvesség apró cseppek formájában kicsapódik az üvegfelületen. Nem minden párásodás ártalmas, de ha rendszeresen és tartósan jelenik meg, az már nem csak bosszantó látvány lehet: figyelmeztető jel is lehet az otthon állapotával kapcsolatban.

Kis mértékben normális a párásodás szintje

Illusztráció: MW

Mi állhat a párásodás hátterében?

A meleg levegő sok vizet tud megtartani, és amikor hideg felülethez ér – itt az ablak üvegéhez –, a levegő lehűl, és a benne lévő páratartalom kicsapódik.

Ha az ablak belső oldala párásodik, az általában a lakás levegőjének túl magas páratartalmára utal – főzés, zuhanyzás, ruhaszárítás vagy éppen szellőzés hiánya lehet az ok.

Ha kívülről párásodik az ablak, az inkább nyári időszakban fordul elő, amikor az ablak külső felülete hűvösebb lehet a környező levegőnél – ez általában nem jelent problémát.

Ha azonban a két üvegréteg között képződik pára (például dupla üvegezésnél), akkor az már gyakran tömítési hibát jelez – ez az ablakcsere szükségességére utal.

Mikor válik veszélyessé a párás ablak?

Rövid ideig tartó párásodás (például főzés után vagy zuhanyzáskor) általában nem okoz problémát. De ha nap mint nap órákon át nedves az ablak, az már jelenthet penészedést vagy szerkezeti károkat – mind az épület szerkezetére, mind az egészségre.

Ekkor már megjelenhetnek a falakon penész foltok, amelyek nem ideális lakhatási körülményeket okoznak. Ugyanis az egyes penész fajták komoly légúti irritációkat okozhatnak. Kiirtásuk sem egyszerű, de már egész jó megoldások léteznek rá.

– A különböző gyártóktól nagyon jó penészirtó készítmények vannak, így ezeknek a kiölése nem igazán okoz problémát. De alapvetően, ha egy szerkezet hőhidas, akkor a hideg-meleg lecsapódási pontokban nem lehet mit tenni, szinte visszatérő jelenség lesz. A penész foltokat speciális anyagokkal, majd már a tiszta, ártalmatlanított felületet pedig speciális festékkel kell kezelni, hogy elérjük a kívánt hatást – mondta korábbi cikkünkben Csík Tibor, kaposvári építőipari vállalkozó.