2 órája

Famegmunkálók, szőttesek és halászok – Barcs paraszti élete a múltban

Bár nem volt nagy fazekas központ ez a dél-somogyi település, mégis sok más mesterséget űztek mesterfokon a helybeliek. A barcsi paraszti élet sok tevékenységet foglat magába egykoron.

Dombi Regina

Állandó kiállítás keretein belül ismerhetik meg az érdeklődök Barcs város múltját és jelenjét a Dráva Közérdekű Muzeális Kiállítóhelyen. A kiállítás több száz éves tárgyakat és leleteket foglal magában, de a Barcson végzett tevékenységi köröket, az az a paraszti élet munkáit is bemutatja. Visszatekintés a múltba, hogy is dolgozott régen a nép. 

paraszti élet
A barcsi paraszti élet sok munkát foglalt magába egykoron
Fotó: Dombi Regina

Ilyen volt egykor a barcsi paraszti élet

A Barcs múltját és jelenét bemutató kiállításon a legkönnyebb talán a múltat idéző dolgokban elveszni, hiszen a jelent most éljük, nem számít akkora újdonságnak egy-egy működő intézmény vagy tevékenység bemutatása. Azonban a dél-somogyi városka régi emléki igazi időutazásként hatnak az emberre, egy különleges utazásra hívnak, amiben megismerhetjük azt is, ki készítette és hogyan még dédanyáink öltözékét. 
A kiállítás elemeként megismerhetjük azt is, milyen munkával keresték a kenyerüket a barcsi és környékbeli polgárok. A halászat mellett sok munkát adott a famegmunkálás is. Az erdőhasználat a paraszti élet szerves része volt, innen nyerték az épületfát és a tüzelőanyagot, s kezdetben a háztartásban használatos fa eszközöket is maguk készítették az emberek. A fa megmunkálása miatt ezért több mesterség is kialakult: a falusi ácsok, kádárok, asztalosok már a lakosság kiszolgálói voltak. Kezeik alól egyre több szép, aprólékosan megmunkált termék került ki. Teknővájással, kanálfaragással főként pedig beás cigányok foglalkoztak. 

A famegmunkálása is sok feladatot adott a helyieknek
Fotó: Dombi Regina

A ruhákat és a háztartásban használt egyéb textileket régebben kenderből és lenből maguk szőtték az emberek. A 18. századtól már takácsmester is működött Barcson, ám háziszőttesek még a 20. század elején is jelentős számban készültek. A textilek díszítése a barcsi magyarok, horvátok és németek különböző motívumokat használtak. 

A takácsmesterek munkája öltöztette a falu népét
Fotó: Dombi Regina

Az archaikus talpas-favázas épületek és tömésházak mellett az 1870-es évek végére a formázott agyagtégla – vagfayis a vályog – is elterjedt. A vályogtéglát pedig pelyvás sárból vetették, majd megszárították. A vályogházakat csak a II. világháború után szorították ki véglegesen a modern építőanyagok. A fazekasok a háztartásban használatos eszközöket és dísztárgyakat készítették. Barcs nem volt jelentős fazekas központ, de fontos megemlíteni Lovrencsits Ferenc mester nevét, akinek munkái az egész környéken népszerűek voltak. 

 

