október 7., kedd

Amália névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Retro

1 órája

Randik, szerelmek, szakítások – a Berzsenyi park életünk ikonja volt

Címkék#Kaposvár#történet#város#emlékmű

A kaposvári belváros legnagyobb zöldterülete, a Berzsenyi Park, mára a város egyik legkedveltebb pihenőhelyévé vált. A parkban számos szobor és emlékmű található, amelyek Kaposvár történelmi és kulturális múltját idézik.

Bodor Nikolett
Randik, szerelmek, szakítások – a Berzsenyi park életünk ikonja volt

A Berzsenyi park, a város legnagyobb zöldterülete, az evangélikus templommal szemben található, ahová régen a városlakók pihenni és sétálni jártak. Kevesebb volt benne a művészeti alkotás, és a kialakítása is jóval visszafogottabb volt. Az emlékművek, szobrok és a díszkút csak fokozatosan kerültek be, hogy gazdagítsák a hangulatot és erősítsék a helyi identitást. 1927 és 1929 között hozták létre a régi Honvéd tér helyén, ahol korábban, 1915-ben ideiglenes barakk kórház működött. Kialakítását Stöckl József, a megye főkertésze vezette. A terület korábban Horthy park néven volt ismert, majd a második világháború után Szabadság parkra nevezték át.

Berzsenyi park megemlékezés
Berzsenyi park megemlékezés
Fotó: Lang Róbert

Generációk nőttek fel úgy, hogy a fák árnyékában tanultak biciklizni, a padokon osztották meg egymással titkaikat, vagy éppen a játszótéren csilingelő nevetések között töltötték a délutánokat. Ez az a hely, amely túlmutat önmagán, a park az emlékek őrzője is lett. Talán nincs is kaposvári, akinek ne lenne legalább egy kedves emléke innen: egy első csók, egy piknik a barátokkal, egy szép őszi séta a lehullott levelek között, vagy egy vidám téli hangulatos este, amikor még volt igazi, ropogós, térdig érő hó.

Fotó: Lang Róbert


A park története

A park mai nevét Berzsenyi Dánielről, a „niklai remeteként” ismert költőről kapta. Mellszobrát 1936-ban állították fel, még az egykori polgári fiúiskola előtt. Az alkotást a Berzsenyi Dániel Szoborbizottság rendelte meg Feller Károly dombóvári szobrásztól. A szobor talapzatán olvasható jelmondat: „A derék nem fél az idők mohától.” A szoboravatás ünnepi eseménye különleges helyet foglal el Kaposvár történetében, ugyanis erről készült el a város első hangosfilmje, melyet Bodnár Gyula operatőr rögzített.

Itt áll Gera Katalin alkotása, a „Szabadság angyala”, valamint Németh Istvánról, a város egyik legjelentősebb polgármesteréről mintázott szobor. Berzsenyi Dániel mellszobra is helyet kapott itt, emlékeztetve a város irodalmi hagyományaira. A történelmi emlékek sorát gazdagítja a 44-es gyalogezred emlékoszlopa, amely a helyi katonai múltat idézi fel.

Fotó: Lang Róbert

2010-ben a park déli részén kapott helyet Párkányi Raab Péter Trianon-emlékműve, amely méltó módon idézi meg a nemzeti emlékezet egyik legmeghatározóbb történelmi eseményét. Néhány évvel később, 2014-ben a nyugati oldalon, a korábbi játszótér felújításával alakították ki a Gyermekmosoly játszóteret, amely azóta a város négy kiemelt játszóterének egyikévé vált.

Fotó: Lang Róbert

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu