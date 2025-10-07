Randik, szerelmek, szakítások – a Berzsenyi park életünk ikonja volt

A Berzsenyi park, a város legnagyobb zöldterülete, az evangélikus templommal szemben található, ahová régen a városlakók pihenni és sétálni jártak. Kevesebb volt benne a művészeti alkotás, és a kialakítása is jóval visszafogottabb volt. Az emlékművek, szobrok és a díszkút csak fokozatosan kerültek be, hogy gazdagítsák a hangulatot és erősítsék a helyi identitást. 1927 és 1929 között hozták létre a régi Honvéd tér helyén, ahol korábban, 1915-ben ideiglenes barakk kórház működött. Kialakítását Stöckl József, a megye főkertésze vezette. A terület korábban Horthy park néven volt ismert, majd a második világháború után Szabadság parkra nevezték át.

Berzsenyi park megemlékezés

Fotó: Lang Róbert

Generációk nőttek fel úgy, hogy a fák árnyékában tanultak biciklizni, a padokon osztották meg egymással titkaikat, vagy éppen a játszótéren csilingelő nevetések között töltötték a délutánokat. Ez az a hely, amely túlmutat önmagán, a park az emlékek őrzője is lett. Talán nincs is kaposvári, akinek ne lenne legalább egy kedves emléke innen: egy első csók, egy piknik a barátokkal, egy szép őszi séta a lehullott levelek között, vagy egy vidám téli hangulatos este, amikor még volt igazi, ropogós, térdig érő hó.

Fotó: Lang Róbert



A park története

A park mai nevét Berzsenyi Dánielről, a „niklai remeteként” ismert költőről kapta. Mellszobrát 1936-ban állították fel, még az egykori polgári fiúiskola előtt. Az alkotást a Berzsenyi Dániel Szoborbizottság rendelte meg Feller Károly dombóvári szobrásztól. A szobor talapzatán olvasható jelmondat: „A derék nem fél az idők mohától.” A szoboravatás ünnepi eseménye különleges helyet foglal el Kaposvár történetében, ugyanis erről készült el a város első hangosfilmje, melyet Bodnár Gyula operatőr rögzített.

Itt áll Gera Katalin alkotása, a „Szabadság angyala”, valamint Németh Istvánról, a város egyik legjelentősebb polgármesteréről mintázott szobor. Berzsenyi Dániel mellszobra is helyet kapott itt, emlékeztetve a város irodalmi hagyományaira. A történelmi emlékek sorát gazdagítja a 44-es gyalogezred emlékoszlopa, amely a helyi katonai múltat idézi fel.