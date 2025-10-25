Ha ezt csinálják a Lidl, Aldi parkolóban, jelentsd azonnal

Felszólították az autósokat, hogy jelentsék a parkolóhelyek szabálytalan használóit a nagy brit szupermarketeknél, miközben egy kevéssé ismert kiskapu segíthet elkerülni a parkolási bírságokat. A brit vásárlókat arra ösztönzik, hogy figyeljék, használják-e szabálytalanul mások a szülő-gyermek parkolóhelyeket a Tesco és más nagy brit áruházláncok parkolóiban. Ezek a szélesebb parkolóhelyek kifejezetten azért készültek, hogy a szülőknek elegendő helyük legyen a kisgyermekek be- és kiszállításához, különösen a babakocsival közlekedők számára – írja a Yahoo News alapján a Pénzcentrum.

Szabálytalan áruházi parkolás Kaposváron

Fotó: sonline.hu

Teendő szabálytalan áruházi parkoláskor

A kijelölt parkolóhelyek általában közelebb vannak az üzletek bejáratához, így a gyermekeknek nem kell forgalmas parkolókon áthaladniuk. Kényelmük miatt azonban gyakran olyanok is használják ezeket, akik gyermek nélkül érkeznek.

A RAC (Royal Automobile Club) azt javasolja, hogy a szabálytalan parkolást az áruház vezetőségének jelentsék, mivel a szupermarketek parkolói magánterületnek számítanak. A szervezet szerint nem érdemes közvetlenül megszólítani a szabálytalankodókat, mert ez ellenséges helyzethez vezethet.

Eközben egy kevéssé ismert kiskapu segíthet az autósoknak elkerülni a parkolási bírságokat Angliában. A szabályozás szerint tíz perces türelmi idő létezik, amely lehetővé teszi, hogy a járművezetők elkerüljék a büntetést, ha legfeljebb tíz perccel lépik túl a parkolójegy érvényességi idejét.

Kaposváron is gondot okoz az áruházi parkolás

A péntek esti csúcsidőben készültek a fotók egy kaposvári áruháznál a parkoláskor, miután olvasónk alig tudott megállni a Lidl parkolójának közlekedési sávjában. A fotót a háromgyermekes édesanya küldte be, aki azt írta, hogy a két autó között nem lehetett elférni, és még a másik sofőrnek állt feljebb.

A hasonlóan parkoló autóvezető nyilvánvalóan nem törődik azzal, hogy mi van körülötte, és kellemetlenséget okoz másoknak, elemezte a képet Koncz István kaposvári közlekedési szakértő, aki szerint ez pont ugyanolyan etikai vétség, mint ha túllépik a megengedett sebességet. A szabálytalanul parkoló autós azt gondolhatta, hogy a másik elmegy valahogy mellette, és nem törődött azzal, hogy akár 30 ezer forintra is bírságolhatják, mert a szabály az szabály. Ilyen esetben a közterület-felügyelőket szokták hívni, de előfordul, hogy a rendőrség is kiérkezik, tette hozzá. A hibázó járművezetőt többnyire nem figyelmeztetik, hanem rögtön megbírságolják, mert ez a szabályszegés más ember mozgási szabadságát akadályozza, szögezte le a közlekedési szakértő.