október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Óvatosan

1 órája

Ha ezt csinálják a Lidl, Aldi parkolóban, jelentsd azonnal

Címkék#Aldi#Lidl#gyermek#szupermarket

A szabálytalan autós várakozás nemcsak Kaposváron okoz gondot az üzleteknél. Azonnal jelenteni lehet a szabálytalan parkolásokat az áruházaknál Angliában.

Kovács Gábor László

Felszólították az autósokat, hogy jelentsék a parkolóhelyek szabálytalan használóit a nagy brit szupermarketeknél, miközben egy kevéssé ismert kiskapu segíthet elkerülni a parkolási bírságokat. A brit vásárlókat arra ösztönzik, hogy figyeljék, használják-e szabálytalanul mások a szülő-gyermek parkolóhelyeket a Tesco és más nagy brit áruházláncok parkolóiban. Ezek a szélesebb parkolóhelyek kifejezetten azért készültek, hogy a szülőknek elegendő helyük legyen a kisgyermekek be- és kiszállításához, különösen a babakocsival közlekedők számára – írja a Yahoo News alapján a Pénzcentrum.

Szabálytalan áruházi parkolás Kaposváron Fotó: sonline.hu
Szabálytalan áruházi parkolás Kaposváron 
Fotó: sonline.hu

Teendő szabálytalan áruházi parkoláskor

A kijelölt parkolóhelyek általában közelebb vannak az üzletek bejáratához, így a gyermekeknek nem kell forgalmas parkolókon áthaladniuk. Kényelmük miatt azonban gyakran olyanok is használják ezeket, akik gyermek nélkül érkeznek.
A RAC (Royal Automobile Club) azt javasolja, hogy a szabálytalan parkolást az áruház vezetőségének jelentsék, mivel a szupermarketek parkolói magánterületnek számítanak. A szervezet szerint nem érdemes közvetlenül megszólítani a szabálytalankodókat, mert ez ellenséges helyzethez vezethet.
Eközben egy kevéssé ismert kiskapu segíthet az autósoknak elkerülni a parkolási bírságokat Angliában. A szabályozás szerint tíz perces türelmi idő létezik, amely lehetővé teszi, hogy a járművezetők elkerüljék a büntetést, ha legfeljebb tíz perccel lépik túl a parkolójegy érvényességi idejét.

Kaposváron is gondot okoz az áruházi parkolás 

A péntek esti csúcsidőben készültek a fotók egy kaposvári áruháznál a parkoláskor, miután olvasónk alig tudott megállni a Lidl parkolójának közlekedési sávjában. A fotót a háromgyermekes édesanya küldte be, aki azt írta, hogy a két autó között nem lehetett elférni, és még a másik sofőrnek állt feljebb.
A hasonlóan parkoló autóvezető nyilvánvalóan nem törődik azzal, hogy mi van körülötte, és kellemetlenséget okoz másoknak, elemezte a képet Koncz István kaposvári közlekedési szakértő, aki szerint ez pont ugyanolyan etikai vétség, mint ha túllépik a megengedett sebességet. A szabálytalanul parkoló autós azt gondolhatta, hogy a másik elmegy valahogy mellette, és nem törődött azzal, hogy akár 30 ezer forintra is bírságolhatják, mert a szabály az szabály. Ilyen esetben a közterület-felügyelőket szokták hívni, de előfordul, hogy a rendőrség is kiérkezik, tette hozzá. A hibázó járművezetőt többnyire nem figyelmeztetik, hanem rögtön megbírságolják, mert ez a szabályszegés más ember mozgási szabadságát akadályozza, szögezte le a közlekedési szakértő.       

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu