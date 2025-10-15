október 15., szerda

Parkolási botrány a LIDL-nél, nem lehetett kijutni áruház mellől – autótorlasz lett a bunkóságból

Címkék#Lidl#kresz#Koncz István#autótorlasz#bunkóság

Nem lehetett közlekedni a parkolóban péntek este. Mindenki ott állt meg, ahol jól esett neki – parkolási botrány a kaposvári áruháznál a hétvégi csúcsban.

Kovács Gábor László

A péntek esti csúcsidőben készültek a fotók egy kaposvári áruháznál a parkoláskor, miután olvasónk alig tudott megállni a Lidl parkolójának közlekedési sávjában. A fotót a háromgyermekes édesanya küldte be, aki azt írta, hogy a két autó között nem lehetett elférni, és még a másik sofőrnek állt feljebb.   

Parkolási helyzet a kaposvári áruháznál
Parkolási helyzet a kaposvári áruháznál
Olvasói fotó

A parkolás etikai és KRESZ-kérdés is  

Az így parkoló autóvezető nyilvánvalóan nem törődik azzal, hogy mi van körülötte, és kellemetlenséget okoz másoknak, elemezte a képet Koncz István kaposvári közlekedési szakértő, aki szerint ez pont ugyanolyan etikai vétség, mint ha túllépik a megengedett sebességet. A szabálytalanul parkoló autós azt gondolhatta, hogy a másik elmegy valahogy mellette, és nem törődött azzal, hogy akár 30 ezer forintra is bírságolhatják, mert a szabály az szabály. Ilyen esetben a közterület-felügyelőket szokták hívni, de előfordul, hogy a rendőrség is kiérkezik, tette hozzá. A hibázó járművezetőt többnyire nem figyelmeztetik, hanem rögtön megbírságolják, mert ez a szabályszegés más ember mozgási szabadságát akadályozza, szögezte le a közlekedési szakértő.     

 

 

 

