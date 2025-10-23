Parkolójegy tündér járt Balaton utcáin

Jó érzéssel tölti el a legtöbb embert, mikor láthatunk pozitív példát az egymás iránti kedvességből. Mostanában egyre több olyan esettel találkozhatunk, a hétköznapi életben, amikor egy parkolójegy nélkül várakozó autóra, idegen emberek kedvességből vásárolnak parkolójegyet, hogy a büntetést elkerüljék. Legutóbb Balatonföldváron történt egy eset, amiről a jótevő beszámolt a helyieknek szóló közösségi média csoportban. Az esetnél egy jegy nélkül várakozó gépjárművet bírságolt meg az ellenőr, amelyet kiszúrt egy járókelő és kedvességből vásárolt neki egy parkolójegyet, hogy a bírsággal szemben felebezhessen.

A bejegyzés a kedves segítőtől. Forrás: Facebook