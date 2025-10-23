október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kedves gesztus

1 órája

Parkolójegy tündér járt Balaton utcáin

Címkék#Balatonföldvár#csoportban#média

Nem minden hős visel köpenyt avagy a hétköznapi hősök köztünk élnek című mondatok biztosan mindenkinek ismerősek lehetnek.

Molnár Dániel
Parkolójegy tündér járt Balaton utcáin

Fotó: fast-stock

Jó érzéssel tölti el a legtöbb embert, mikor láthatunk pozitív példát az egymás iránti kedvességből. Mostanában egyre több olyan esettel találkozhatunk, a hétköznapi életben, amikor egy parkolójegy nélkül várakozó autóra, idegen emberek kedvességből vásárolnak parkolójegyet, hogy a büntetést elkerüljék. Legutóbb Balatonföldváron történt egy eset, amiről a jótevő beszámolt a helyieknek szóló közösségi média csoportban. Az esetnél egy jegy nélkül várakozó gépjárművet bírságolt meg az ellenőr, amelyet kiszúrt egy járókelő és kedvességből vásárolt neki egy parkolójegyet, hogy a bírsággal szemben felebezhessen.

A bejegyzés a kedves segítőtől. Forrás: Facebook

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu