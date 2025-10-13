október 13., hétfő

Helyi közélet

44 perce

Patkánymentes övezetet szeretnél? Van néhány tippünk

Ősszel egyre gyakrabban bukkannak fel rágcsálók a házak körül. Ha patkányt észlelünk a portánk közelében, nem érdemes egyedül próbálkozni az irtásáva.

Lugosi Laura
Patkánymentes övezetet szeretnél? Van néhány tippünk

Sokan élnek abban a tévhitben, hogy létezik biztos módszer a patkányok távol tartására, de valójában jelenleg nincs olyan eszköz vagy készítmény, ami a kártevőt megbízhatóan elriasztaná egy adott területről – tájékoztatta az Agronaplót Kovács Tamás, a Nova-Tox Profi Kft. ügyvezető igazgatója.

Patkányinvázió
Patkányinvázió Forrás: AI

Miért szaporodnak el a patkányok?

A patkányok magyarországi terjedésének több oka van. Egyrészt a földrajzi és építészeti adottságok kedveznek nekik, másrészt a ház körüli hobbiállatok kint hagyott tápja, a madáreleség és a komposzt is odacsalogatja őket. Emellett a pénzügyi gondok miatt az utóbbi időben visszaesett a megrendelt patkányirtások száma, holott a patkányállomány egyáltalán nem fogyatkozott.

Gyakori, hogy a patkány a kitett méregből nem fogyaszt elegendő mennyiséget. A ravasz állatok a hagyományos csapdákat is könnyen elkerülik. Az ultrahangos riasztókról pedig tudományos vizsgálatok igazolták, hogy egyáltalán nem befolyásolják a patkányok viselkedését, vagyis nem működnek. Mivel a lakosság számára nem elérhető igazán hatékony és biztonságos irtószer, a házi próbálkozások többnyire csak idő- és pénzpocsékolást jelentenek, miközben súlyosbodhat a fertőzöttség.

Szakember segítsége nélkül nem biztos, hogy megy

Érdemes tapasztalt, több módszert ismerő kártevőirtót hívni a biztos eredményhez. Fontos tudni, hogy önmagában sem a méreg, sem a csapda, sem egy macska vagy kutya jelenléte nem garantálja a patkányok eltűnését; a leghatékonyabb védekezés a különböző módszerek szakszerű kombinációjával valósítható meg.

  • 2021-es adat szerint tízezer lakosra vetítve 2,7 a patkányészlelések száma Somogyban, míg Tolnában 3,2 és Békésben 7,2. A megyén belül Kaposváron 1,74 ez a szám, Barcson pedig 4,57.

Ősszel megszaporodnak a patkányok Somogyban is – erősítette meg Lévai Szabolcs egészségügyi kártevőirtó és gázmester, aki elmondta, hogy a rágcsálók szaporodási ciklusa ebben az időszakban tetőzik, ezért gyakrabban fordulnak elő lakóházak, udvarok és gazdasági épületek környékén. Elmondása szerint ilyenkor nem ritka, hogy a hideg elől menedéket kereső patkányok a melegebb, biztonságosabb helyeket, például a kamrákat, istállókat vagy akár a családi házakat választják búvóhelyül.

A szakember hozzátette, hogy a védekezéshez nem feltétlenül szükséges azonnal szakembert hívni, mivel a bolti forgalomban kapható rágcsálóirtó szerek is hatékonyak lehetnek, de csak ha azokat szakszerűen használják. Fontos azonban, hogy a mérget mindig zárható ládába helyezzék, hogy sem háziállat, sem gyermek ne férhessen hozzá. A mérget érdemes rögzíteni a ládában, és olyan helyre tenni, ahol a patkányok várhatóan közlekednek.

Kiemelte, hogy az egyik legfontosabb lépés a rágcsálók elleni védekezésben a táplálékforrások elzárása. 

El kell dugni minden eledelt és magot, ne maradjon kint kutyatáp, és a haszonállatok takarmányát se tároljuk szabadon zsákban, hanem zárható hordóban, amit nem tudnak kirágni. Ha a patkányok nem találnak elegendő élelmet, akkor a kihelyezett mérget is elfogyasztják, így a védekezés hatékonyabbá válik.

Ennek tükrében elmondhatjuk, hogy megelőzés a leghatékonyabb fegyver. Tartsunk rendet a portán, szüntessük meg a patkányok lehetséges rejtekhelyeit, és zárjuk el előlük az élelemforrásokat. Különösen ügyeljünk a hulladékra: a kukákat mindig tartsuk zárva, és ne hagyjunk kint ételmaradékot, mert az odavonzza a patkányokat. 

 

