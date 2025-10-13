Patkánymentes övezetet szeretnél? Van néhány tippünk

Sokan élnek abban a tévhitben, hogy létezik biztos módszer a patkányok távol tartására, de valójában jelenleg nincs olyan eszköz vagy készítmény, ami a kártevőt megbízhatóan elriasztaná egy adott területről – tájékoztatta az Agronaplót Kovács Tamás, a Nova-Tox Profi Kft. ügyvezető igazgatója.

Patkányinvázió Forrás: AI

Miért szaporodnak el a patkányok?

A patkányok magyarországi terjedésének több oka van. Egyrészt a földrajzi és építészeti adottságok kedveznek nekik, másrészt a ház körüli hobbiállatok kint hagyott tápja, a madáreleség és a komposzt is odacsalogatja őket. Emellett a pénzügyi gondok miatt az utóbbi időben visszaesett a megrendelt patkányirtások száma, holott a patkányállomány egyáltalán nem fogyatkozott.

Gyakori, hogy a patkány a kitett méregből nem fogyaszt elegendő mennyiséget. A ravasz állatok a hagyományos csapdákat is könnyen elkerülik. Az ultrahangos riasztókról pedig tudományos vizsgálatok igazolták, hogy egyáltalán nem befolyásolják a patkányok viselkedését, vagyis nem működnek. Mivel a lakosság számára nem elérhető igazán hatékony és biztonságos irtószer, a házi próbálkozások többnyire csak idő- és pénzpocsékolást jelentenek, miközben súlyosbodhat a fertőzöttség.

Szakember segítsége nélkül nem biztos, hogy megy

Érdemes tapasztalt, több módszert ismerő kártevőirtót hívni a biztos eredményhez. Fontos tudni, hogy önmagában sem a méreg, sem a csapda, sem egy macska vagy kutya jelenléte nem garantálja a patkányok eltűnését; a leghatékonyabb védekezés a különböző módszerek szakszerű kombinációjával valósítható meg.

2021-es adat szerint tízezer lakosra vetítve 2,7 a patkányészlelések száma Somogyban, míg Tolnában 3,2 és Békésben 7,2. A megyén belül Kaposváron 1,74 ez a szám, Barcson pedig 4,57.

Ősszel megszaporodnak a patkányok Somogyban is – erősítette meg Lévai Szabolcs egészségügyi kártevőirtó és gázmester, aki elmondta, hogy a rágcsálók szaporodási ciklusa ebben az időszakban tetőzik, ezért gyakrabban fordulnak elő lakóházak, udvarok és gazdasági épületek környékén. Elmondása szerint ilyenkor nem ritka, hogy a hideg elől menedéket kereső patkányok a melegebb, biztonságosabb helyeket, például a kamrákat, istállókat vagy akár a családi házakat választják búvóhelyül.