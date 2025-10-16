Mázsaszám csúszdáztak a potykák ebbe a dunántúli tóba – fotó, videó

Orciból érkezett a halszállítmány, a teherautó napközben háromszor fordult, a telepítés a kora délután is lekötötte a csapatot: a későbbi pazar fogás alapja a rendszeres, kellő mennyiségű halutánpótlás.

Csütörtökön és pénteken tízezer kiló három nyaras pontyot telepítenek a Desedába: ez a pazar fogás alapja

Halbeszerzés, telepítés, pontyok, versenyek, vonzerő - kiemelkedően népszerű a Deseda

– A halak átlagsúlya 1,7 kiló volt – mondta Peternel Attila, a Kaposvári Sporthorgász Egyesület halőre. – A telepítést több helyi horgász is figyelemmel követte, a munkát pénteken reggel folytatjuk.

Farkas Szilárd, a KSHE elnöke azt mondta: csaknem 14 millió forintba kerül a telepítés. Közös érdek a megfelelő mennyiségű, rendszeres halbeszerzés, csak így biztosítható, hogy a desedai halállomány versenyképes maradjon, s országosan is vonzó, népszerű legyen a kaposvári tó a horgászok körében. Ehhez az is hozzájárulhat, hogy fogható méretű, 2-3 kilós pontyokat telepítenek és gyakran tartanak versenyeket – a 2025-ös évadzárót épp a héten vasárnap rendezik.

Potykák csúszdáztak csütörtökön ebbe a dunántúli tóba - a pazar fogás ennyibe kerül!

– Most két nap alatt – csütörtökön, pénteken – 10 ezer kiló pontyot helyezünk ki – hangsúlyozta Farkas Szilárd. – Novemberben, decemberben további 400 kiló süllőt, 200 kilogramm csukát valamint újabb 20 mázsa, két nyaras pontyot rendelünk meg. Összehasonlításként: az idén eddig két részletben 6000 kiló pontyot vásároltunk.

Farkas Szilárd kiemelte: a mostani telepítés után nem lesz tilalom. A szabályok értelmében a horgászok naponta két pontyot vihetnek haza, ám csütörtöktől heti kvótát vezettek be a Desedán: ez azt jelenti, hogy hétfőtől vasárnapig legfeljebb öt pontyot tarthatnak meg, ez az előadás december végéig marad érvényben.

A Balatonon is felgyorsult a munka: négy halfajt öt helyszínen telepítettek

Eközben a Balatoni Halgazdálkodási Zrt. dolgozói öt helyszínen négy különböző faj egyedeit telepítették a Balatonba. A pontyokon kívül balinok, compók és süllők is kerültek a tóba.

Keszthelyen két fuvarral 6 323 kiló háromnyaras, fogható méretű pontyot engedtek le a halszállító autók kádjairól, derült ki a zrt. tájékoztatójából. Ezt követően a pótos kamion Badacsonyba érkezett, ahol 9 610 kg szintén fogható méretű pontyot telepítettek. Balatonudvariban 230 kg háromnyaras gyönyörű compót és 230 kg kétnyaras balint engedtek le ponyva segítségével az autóról. A harmadik kádra felhelyezett 230 kg-os kétnyaras balin mennyiséget Balatonakaliba vitték, a napot a balatonszemesi kikötőben zárták, ahol 78 kilogramm egy -és kétnyaras süllőt szákoltak le.