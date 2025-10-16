október 16., csütörtök

Gál névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Telepítés

1 órája

Mázsaszám csúszdáztak a potykák ebbe a dunántúli tóba – fotó, videó

Címkék#compó#kaposvári sporthorgász#süllő#tó

Csütörtökön és pénteken tízezer kiló három nyaras pontyot telepítenek a Desedába. A Kaposvári Sporthorgász Egyesület (KSHE) novemberben tovább folytatja a munkát, az idén nagyságrendekkel több halat helyeznek ki a kaposvári tóba, mint az utóbbi időben - a pazar fogás biztosítása azonban tetemes összegbe kerül.

Harsányi Miklós
Mázsaszám csúszdáztak a potykák ebbe a dunántúli tóba – fotó, videó

Orciból érkezett a halszállítmány, a teherautó napközben háromszor fordult, a telepítés a kora délután is lekötötte a csapatot: a későbbi pazar fogás alapja a rendszeres, kellő mennyiségű halutánpótlás.

Csütörtökön és pénteken tízezer kiló három nyaras pontyot telepítenek a Desedába: ez a pazar fogás alapja
Csütörtökön és pénteken tízezer kiló három nyaras pontyot telepítenek a Desedába: ez a pazar fogás alapja

Halbeszerzés, telepítés, pontyok, versenyek, vonzerő - kiemelkedően népszerű a Deseda

– A halak átlagsúlya 1,7 kiló volt – mondta Peternel Attila, a  Kaposvári Sporthorgász Egyesület halőre. – A telepítést több helyi horgász is figyelemmel követte, a munkát pénteken reggel folytatjuk. 

  • Farkas Szilárd, a KSHE elnöke azt mondta: csaknem 14 millió forintba kerül a telepítés. Közös érdek a megfelelő mennyiségű, rendszeres halbeszerzés, csak így biztosítható, hogy a desedai halállomány versenyképes maradjon, s országosan is vonzó, népszerű legyen a kaposvári tó a horgászok körében. Ehhez az is hozzájárulhat, hogy fogható méretű, 2-3 kilós pontyokat telepítenek és gyakran tartanak versenyeket – a 2025-ös évadzárót épp a héten vasárnap rendezik.

 

Potykák csúszdáztak csütörtökön ebbe a dunántúli tóba - a pazar fogás ennyibe kerül!

  • – Most két nap alatt – csütörtökön, pénteken – 10 ezer kiló pontyot helyezünk ki – hangsúlyozta Farkas Szilárd. – Novemberben, decemberben további 400 kiló süllőt, 200 kilogramm csukát valamint újabb 20 mázsa, két nyaras pontyot rendelünk meg. Összehasonlításként: az idén eddig két részletben 6000 kiló pontyot vásároltunk.
  • Farkas Szilárd kiemelte: a mostani telepítés után nem lesz tilalom. A szabályok értelmében a horgászok naponta két pontyot vihetnek haza, ám csütörtöktől heti kvótát vezettek be a Desedán: ez azt jelenti, hogy hétfőtől vasárnapig legfeljebb öt pontyot tarthatnak meg, ez az előadás december végéig marad érvényben.

 

 A Balatonon is felgyorsult a munka: négy halfajt öt helyszínen telepítettek 

Eközben a Balatoni Halgazdálkodási Zrt. dolgozói öt helyszínen négy különböző faj egyedeit telepítették a Balatonba. A pontyokon kívül balinok, compók és süllők is kerültek a tóba.

Keszthelyen két fuvarral 6 323 kiló háromnyaras, fogható méretű pontyot engedtek le a halszállító autók kádjairól, derült ki a zrt. tájékoztatójából. Ezt követően a pótos kamion Badacsonyba érkezett, ahol 9 610 kg szintén fogható méretű pontyot telepítettek. Balatonudvariban 230 kg háromnyaras gyönyörű compót és 230 kg kétnyaras balint engedtek le ponyva segítségével az autóról. A harmadik kádra felhelyezett 230 kg-os kétnyaras balin mennyiséget Balatonakaliba vitték, a napot a balatonszemesi kikötőben zárták, ahol 78 kilogramm egy -és kétnyaras süllőt szákoltak le.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu