Horvátország

2 órája

Pecsét helyett ujjlenyomat, óriási torlódás várható ezen a határon

Új határellenőrzési rendszer Horvátországba

Molnár Dániel

Horvátország október közepétől bevezeti az új Entry/Exit System (EES) nevű digitális határellenőrzési rendszert, amely a schengeni övezeten kívüli országok állampolgárait érinti. Az intézkedés célja az ellenőrzések modernizálása, ugyanakkor torlódásokra lehet számítani a szerb, boszniai és montenegrói határátkelőkön.

Az EES minden belépéskor és kilépéskor arcfotót és négy ujjlenyomatot rögzít, így váltja ki az eddigi útlevélpecsételést. A 12 év alatti gyermekek mentesülnek az ujjlenyomatvétel alól.

Az új rendszer részeként Horvátország nemzeti könnyítési programot (NPO) is indít a gyakran utazók számára, akiknek a jövőben nem kell minden alkalommal új biometrikus adatokat megadniuk. A határátkelőknél külön sávokat jelölnek ki az EES-hez, de nagy forgalom esetén minden sávban alkalmazhatják a rendszert.

 

