Elképesztően jó fejek ezek a somogyi pékek

A kenyér világnapján somogyi pékek is adakoztak egy jó ügyért. A Magyar Pékszövetség felhívására idén első alkalommal hirdettek jótékonysági akciót, amihez 26 pékség, köztük öt somogyi is csatlakozott.

Koszorus Rita

A kenyér világnapja kapcsán a bolygó különböző pontjain szerveznek a cipóhoz kötődő akciókat, a Magyar Pékszövetség felajánlásokat kért tagjaitól, amelyeket rászorulóknak juttatnak el. Huszonhat pékség és sütőipari vállalat csatlakozott a felhíváshoz, akik 1,5 tonna adományt ajánlottak fel. Ezeket a Magyar Vöröskereszt közreműködésével juttatják el gyermekintézményekhez és családsegítő központokba, valamint szociális intézményekbe. 

pékek adakoztak
Ami a pékeknek munka, másnak a mindennapi betevő falatot jelenti. 
Fotó: Magyar Pékszövetség 

Nagyon jó fejek ezek a pékek

A kenyér megosztása jelképes cselekedet: azt üzeni, hogy közösségként gondoskodunk egymásról. A pékek munkája a mindennapokban is szolgálat — ezen a napon pedig ez az üzenet még hangsúlyosabban jelenik meg – mondta Septe József, a Magyar Pékszövetség nagybajomi származású elnöke a budapesti Benczúr Hotelben megtartott sajtóreggelin. Hozzátette: az első alkalommal meghirdetett akció mutatja a pékszakma erejét és társadalmi felelősségvállalását. A jótékonysági akció adományait a Magyar Vöröskereszt veszi át és juttatja el az ország több pontján a rászorulóknak. 
A kezdeményezéshez csatlakozott a Desedai Pékség, a kaposvári Ács Pékség, a Slendy Kft., a Brunner Pékség, valamint a Kaposmérői Kenyérgyár és Cukrászüzem is. 

 

