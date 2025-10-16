1 órája
Elképesztően jó fejek ezek a somogyi pékek
A kenyér világnapján somogyi pékek is adakoztak egy jó ügyért. A Magyar Pékszövetség felhívására idén első alkalommal hirdettek jótékonysági akciót, amihez 26 pékség, köztük öt somogyi is csatlakozott.
A kenyér világnapja kapcsán a bolygó különböző pontjain szerveznek a cipóhoz kötődő akciókat, a Magyar Pékszövetség felajánlásokat kért tagjaitól, amelyeket rászorulóknak juttatnak el. Huszonhat pékség és sütőipari vállalat csatlakozott a felhíváshoz, akik 1,5 tonna adományt ajánlottak fel. Ezeket a Magyar Vöröskereszt közreműködésével juttatják el gyermekintézményekhez és családsegítő központokba, valamint szociális intézményekbe.
Nagyon jó fejek ezek a pékek
– A kenyér megosztása jelképes cselekedet: azt üzeni, hogy közösségként gondoskodunk egymásról. A pékek munkája a mindennapokban is szolgálat — ezen a napon pedig ez az üzenet még hangsúlyosabban jelenik meg – mondta Septe József, a Magyar Pékszövetség nagybajomi származású elnöke a budapesti Benczúr Hotelben megtartott sajtóreggelin. Hozzátette: az első alkalommal meghirdetett akció mutatja a pékszakma erejét és társadalmi felelősségvállalását. A jótékonysági akció adományait a Magyar Vöröskereszt veszi át és juttatja el az ország több pontján a rászorulóknak.
A kezdeményezéshez csatlakozott a Desedai Pékség, a kaposvári Ács Pékség, a Slendy Kft., a Brunner Pékség, valamint a Kaposmérői Kenyérgyár és Cukrászüzem is.