Fűtési szezon: ha ez a folt jelenik meg a faladon, nagy bajban vagy!

A penész – talán mindenki ismeri, de kevesen gondolnak rá igazán komolyan, amíg egy kis fekete vagy zöld folt meg nem jelenik a fürdőszoba csempéjén vagy a fal sarkában. Pedig a penész nem csak esztétikai probléma, bizonyos fajtái hosszú távon komoly egészségügyi kockázatot hordozhatnak. Az érintettek nem szeretnek ezekkel foglalkozni, és ha esetleg szakember bevonását kérik, akkor az fizetendő költségeket szeretnék elkerülni. Olyan is rendszeresen előfordul a szakmában, hogy a szakemberek gyorsan túlszeretnének lenni az ártalmatlanításon, és így nem végeznek elég hatékony és pontos munkát.

Főleg sarkokban, hőhidas szerkezetnél jelenik meg a penész. Fotó: MW

–A különböző gyártóktól nagyon jó penészirtó készítmények vannak, így ezeknek a kiölése nem igazán okoz problémát. De alapvetően, ha egy szerkezet hőhidas, akkor a hideg-meleg lecsapódási pontokban nem lehet mit tenni, szinte visszatérő jelenség lesz. Azonban, van egy olyan probléma hogy nagyon sok szakember, nem a megfelelő technológiai utasítás alapján végzi el az ártalmatlanítást, hanem inkább gyorsan szeretne végezni az adott munkával, így koránt sem lesz tartós megoldás. A másik amit az ügyfeleknél érzékeltünk, hogy igen csak árérzékenyek ha erről van szó. A penész foltokat speciális anyagokkal, majd már a tiszta, ártalmatlanított felületet pedig speciális festékkel kell kezelni, hogy elérjük a kívánt hatást – mondta Csík Tibor, kaposvári építőipari vállalkozó.

Fekete penész – a legismertebb rém

A fekete penész, tudományos nevén Stachybotrys chartarum, szinte ikonikus a penészproblémák között. Gyakran nedves, rosszul szellőző helyeken jelenik meg, például fürdőszobákban, mosókonyhákban vagy fal mögött, ahol a nedvesség hónapokon át megmarad. Bár sok helyen „toxikus fekete penészként” emlegetik, a tudományos közösség szerint nem minden fekete penész törzs termel mikotoxinokat, és az egészségre gyakorolt hatás mértéke nagyban függ az expozíció idejétől és mennyiségétől. Bizonyos esetekben azonban okozhat légúti irritációt, köhögést, orrdugulást vagy fejfájást, különösen érzékeny embereknél.