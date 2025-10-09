október 9., csütörtök

Dénes névnap

Gyűjtők álma

Új, 3000 forintos pénzérmét vezettek be Magyarországon

Október 4-én jelent meg a legújabb színesfém érme. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) ismét új darabbal gazdagította a pénzérmesorozatot.

Bodor Nikolett

Az emlékérmék különleges szerepet töltenek be a gyűjtők és a kultúra iránt érdeklődők körében, hiszen egyszerre képviselnek művészeti értéket és történelmi hagyományokat. Ezek mind egy-egy témát, jelentős eseményt vagy nemzeti szimbólumot örökítenek meg, hozzájárulva ezzel a múlt megőrzéséhez és az értékek továbbadásához. A korlátozott példányszámú pénzérme nemcsak különleges gyűjtői tárgy, hanem fontos kulturális üzenetet is hordoz.

A magyar pásztor- és vadászkutyákat bemutató pénzérme
Pénzérme különleges kiadásban

A Magyar Nemzeti Bank által kibocsátott sorozatok remek példái annak, hogyan lehet az érmék segítségével hitelesen ábrázolni nemzeti értékeinket. Most újabb érmével egészíti ki a magyar pásztor- és vadászkutyákat bemutató emlékérme-sorozatát: ezúttal a kuvasz lett az érme motívuma. Az intézmény 20 000 példányban bocsátja ki, amely egyszerre gyűjtői különlegesség és kulturális jelkép. Az MNB és a Magyar Pénzverő Zrt. tájékoztatása alapján az új kuvaszos érme forgalmazása 2025. október 6-án indult, és elérhető lesz a Pénzverő webáruházában, valamint boltjában is.

– Szerintem az utóbbi évek egyik legszebb és legértékesebb sorozatáról van szó a magyar pásztorkutyákat bemutató érmék között – mondta el véleményét Hencz János, a Somogyi Érmegyűjtők Egyesületének elnöke. – Az első darab különösen nagy értéket képvisel. Ez egy nagyon jól sikerült sorozat, még akkor is, ha csak 3000 forintos névértékű pénzről beszélünk. Amikor pedig a Pénzverő weboldalán megjelenik, és még lesz elérhető példány belőle, akkor valószínűleg magasabb áron fogják kínálni – tette hozzá.

Az új, 3000 forintos névértékű emlékérme anyaga 75% réz, 21% cink és 4% nikkel. Tömege 16 gramm, átmérője 34 milliméter, és recézett peremű. 

Ezt a darabot Tóth Zoltán ötvös iparművész alkotta meg, amely az őshonos kutyafajta jellegzetes vonásait ábrázolja, és a 2019-ben indult magyar pásztor- és vadászkutyafajtákat bemutató sorozat hatodik darabjaként kerül kibocsátásra. A sorozat előző kiadványai között már megtalálhatók olyan jelentős magyar kutyafajták, mint a vizsla, a komondor, a mudi, a magyar agár és az erdélyi kopó is.

 

 

