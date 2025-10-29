október 29., szerda

A közössége építésén dolgozik a Somogyi Príma-díjas Péterffy Máté

Címkék#Péterffy Máté#hangmester#Budapest#munka

Vannak, akik hangokból építenek világot, és vannak, akik emberekből közösséget. Péterffy Máté mindkettőt szívvel és lélekkel végzi.

Molnár Dániel
A közössége építésén dolgozik a Somogyi Príma-díjas Péterffy Máté

Amikor Péterffy Máté hangmester, megkapta a Somogyi Príma-díjat, nemcsak szakmai elismerést vehetett át, hanem egy visszaigazolást a közösségtől, hogy jó úton jár. – Nagyon jól esik látni, hogy emberek így tudnak lelkesedni más sikeréért. Egészen új érzés az életemben, mert ilyen elismerésben nem nagyon volt részem – mondta meghatottan. A díj nemcsak visszaigazolás, hanem új lendület is számára – Ez az elismerés maximálisan megerősített abban, hogy jó úton járok – jelentette ki.

Péterffy Máté Somogyi Príma-díjas hangmester. Fotó: vosz.hu
Péterffy Máté Somogyi Príma-díjas hangmester.  Fotó: vosz.hu

Miközben szakmai élete folyamatosan bővül, Máté a közösségben is aktív. Lokálpatrióta, aki nemcsak dolgozni, hanem építeni is szeret ott, ahol él. A Szent Gellért Katolikus Iskola és Óvoda szülői munkaközösségének elnökeként közösségi programokat szervez, retro bulikat álmodik meg, és új ötleteket keres, amik közelebb hozzák egymáshoz az embereket. Folyamatosan gondolkodik és keresi a lehetőségeket a közösség építésben. – Próbálom azokat a lehetőségeket, azokat az irányokat megragadni ahol egy pici kis lehetőség is van a közösség építő programokra. Rövid távú terveim között szerepel, a darts klubunk "felélesztése", mert az utóbbi időben főleg miattam ez egy kicsit elmaradt – mesélte.

Péterffy Máté neve ma már jól ismert

Máté neve ma már jól ismert a magyar és nemzetközi filmiparban, olyan rendezők dolgoztak és dolgoznak vele, mint Deák Kristóf, Madarász István vagy Iványi Marcell. Legutóbb a Magyar menyegző című film hangján dolgozott, amelyet nemsokára a tallinni filmfesztiválon mutatnak be. Tabon működő stúdiójában egyre több filmprojekt készül el és Máté szerint ez csak a kezdet. – Egyre több rendező nyit a vidék felé. Ma már nem utópisztikus, hogy minőségi filmes munka születhet Budapesten kívül is – mondta Péterffy Máté.

Szerelem projektek

A munka és közösség mellett a zene is örök szenvedély maradt. Saját lemezén dolgozik, nem határidőkkel és elvárásokkal, hanem szerelemből. – Ez egy hobbi, amit jó elővenni, kicsit csiszolni rajta, eljátszani egy-egy dalt, és persze eljön az idő mikor majd ez a projekt is lezárásra kerül – mesélte Péterffy Máté.

Tizenöt éve szinte megállás nélkül dolgozik, de nem panaszkodik. 

Óriási hálával tekintek vissza erre az időszakra. Volt miért aktívnak lenni és ez rendkívül jó érzéssel tölt el 

–  zárta gondolatait Péterffy Máté.

 

