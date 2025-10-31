Egyesek szabadságra mentek, másoknál beindult a nagyüzem – ilyen volt a Kaposvári Nagypiac ünnep előtt

A piacon a mai nap egyértelműen a virágárusoké volt. Szinte az összes szabadtéri stand megtelt koszorúkkal, virágokkal és mécsesekkel. A kínálat olyan bőséges és mutatós volt, hogy bizony el kellett időznie annak, aki nem tudott egyszerűen és gyorsan dönteni. A vevők sorra válogattak a hagyományos és a modernebb kínálat között, és úgy tűnik, a legtöbben már előre gondoskodtak arról, hogy szeretteik sírjához méltó, szép virág kerüljön a hétvégére.

A krizantém volt a sláger a piacon Fotó: Lang Róbert

Virágok dominálták a piacot a Mindenszentek és Halottak napja előtti pénteken

Az árvácskát 250 forintért kínálták, a cserepes krizantém mérettől függően 600 és 3000 forint között mozgott, több színárnyalatban. A művirágok kisebb változatai 500 forinttól indultak szálanként, a nagyobb, díszesebb darabok 1000–1500 forint között mozogtak. A gyönyörű kardvirágokat darabonként 350 forintért árulták. A koszorúk ára 800 forint körüli összegnél indult, a mécsessel díszítettekért 2500 forintot kértek, de láttunk 3800 forintos élő koszorút, valamint műkoszorút 3500 forintért, sőt, nagyobb műkoszorút 6–8000 forintért, míg a legnagyobb élő koszorúk ára 10 ezer forint volt. A tobozkoszorú 1500 forintot kóstált.

A mécsesárusoknál is nagy volt a választék: a kisebb mécsesek 300–350 forintba kerültek, a nagyobb, mintás darabokat 800 forintért kínálták. A mécsesgyújtó ára 400 forint volt, a ledes mécses 1200 forintba került. A mécsesbe való gyertyák 150–350 forint között mozogtak.