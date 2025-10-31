október 31., péntek

Egyesek szabadságra mentek, másoknál beindult a nagyüzem – ilyen volt a Kaposvári Nagypiac ünnep előtt

A piacozókat meleg, napos idő várta péntek reggel Kaposváron. Kilenc órára már 17 fok körüli volt a hőmérséklet, a napon pedig ennél is melegebbnek érződött. A hétvégi Mindenszentek és Halottak napja, valamint a kellemes idő érezhetően megdobta a forgalmat, hiszen tele volt a piac vásárlókkal és nézelődőkkel.

A piacon a mai nap egyértelműen a virágárusoké volt. Szinte az összes szabadtéri stand megtelt koszorúkkal, virágokkal és mécsesekkel. A kínálat olyan bőséges és mutatós volt, hogy bizony el kellett időznie annak, aki nem tudott egyszerűen és gyorsan dönteni. A vevők sorra válogattak a hagyományos és a modernebb kínálat között, és úgy tűnik, a legtöbben már előre gondoskodtak arról, hogy szeretteik sírjához méltó, szép virág kerüljön a hétvégére.

A krizantém volt a sláger a piacon
Fotó: Lang Róbert

Virágok dominálták a piacot a Mindenszentek és Halottak napja előtti pénteken

Az árvácskát 250 forintért kínálták, a cserepes krizantém mérettől függően 600 és 3000 forint között mozgott, több színárnyalatban. A művirágok kisebb változatai 500 forinttól indultak szálanként, a nagyobb, díszesebb darabok 1000–1500 forint között mozogtak. A gyönyörű kardvirágokat darabonként 350 forintért árulták. A koszorúk ára 800 forint körüli összegnél indult, a mécsessel díszítettekért 2500 forintot kértek, de láttunk 3800 forintos élő koszorút, valamint műkoszorút 3500 forintért, sőt, nagyobb műkoszorút 6–8000 forintért, míg a legnagyobb élő koszorúk ára 10 ezer forint volt. A tobozkoszorú 1500 forintot kóstált. 

A mécsesárusoknál is nagy volt a választék: a kisebb mécsesek 300–350 forintba kerültek, a nagyobb, mintás darabokat 800 forintért kínálták. A mécsesgyújtó ára 400 forint volt, a ledes mécses 1200 forintba került. A mécsesbe való gyertyák 150–350 forint között mozogtak.

Piaci körkép – 2025.10.31.

Fotók: Lang Róbert

A piacot járva a zöldség-gyümölcs árakat is szemügyre vettük. A kanadai sütőtök kilója 260 forint, a magyar szőlő fajtától függően 790 és 1190 forint között mozgott, de volt, ahol 1500 forintért is kínálták. A szilva és a karfiol egyaránt 790 forintba került. A magyar csípős paprika és a pritamin paprika 1299 forint volt, míg a paradicsom 800–1100 forint között mozgott. A padlizsán 350, a paprika 690 forintba került. A fokhagyma ára 2000 forint volt. A burgonya kilója 200 forint, 5 kilós zsákban 1000 forintért lehetett kapni. A fekete retek 450, a cékla 400, a sárgarépa 300, a póréhagyma 500 forintba került. A kukorica darabja 250 forint volt, a cukkini 990, a körte 1590, a kígyóuborka 1250 forintért volt kapható. Az alma fajtától függően 600–750 forintnál kezdődött, a birsalma 999, míg a mandarin kilónként 1450 forintba került.

Szili Dezső – vagy ahogy a piacon mindenki ismeri, „Dezső bácsi” – is ott volt a standok között, gyönyörű sütőtökjeivel, almáival és mogyorójával. Az almát 600 forintért kínálta, a portékái iránt most is nagy volt az érdeklődés. Kaposváron él már több mint öt évtizede, de a tököket Gödrén termeszti.

A régi csarnokban több zöldséges szabadságra ment, így a zöldség-gyümölcs kínálat most szűkebb volt a megszokottnál. Az őstermelői részlegen is egyre kevesebb az árus – úgy hallottuk, ahogy lecseng a virágőrület, ott is tovább csökken majd a kínálat.

Virág, virág, virág mindenhol
Fotó: Lang Róbert

Ahogy lecseng a Mindenszentek időszaka, a piac is lassabb ritmusra vált. A november hagyományosan csendesebb hónap, de a kereskedők már most készülnek a következő nagy rohamra – hiszen nemsokára kezdődik a karácsonyi szezon.

 

