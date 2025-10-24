Mindenszentekre készül a kaposvári piac: virágba borult standok, koszorúk és mécsesek

A jövő heti Mindenszentek közeledtével megjelentek a virág- és koszorúárusok a Kaposvári Nagypiacon, valamint a mécseseket kínáló standok, így az egész piacot áthatotta az őszi ünnep hangulata. Az őstermelők részlegén már kevesebb árussal lehetett találkozni, de a kínálat még mindig bőséges: idényzöldségek, gyümölcsök és virágok sorakoztak a pultokon.

A vásárlók válogatnak a piacon Fotó: Lang Róbert

Mindenszentekre készül a piac

A virágosok színes kavalkáddal készültek: az árvácska 250 forint, a cserepes krizantém mérettől függően 1200–3000 forint között mozog – és minden színárnyalatot megtalálni belőle–, míg a cserepes fehér krizantém 2500 forintért kínálták – egy-egy cserépben akár öt-hat fej is nyílik. A művirágok kisebb változatai 500, a nagyobb, díszesebb darabok 1000–1500 forint között voltak. Gyönyörű kardvirág darabját 350 forintért árulták. A koszorúk ára 800 és 2000 forint között mozgott, a mécsessel díszített koszorúkért pedig 2500 forintot kértek, de láttunk akár 8000 forintért is gyönyörű alkotásokat.

A mécsesárusoknál is nagy volt a választék: a mécsesgyújtó 400, a ledes mécses 1200 forintba került. A mécsesbe való gyertyák 150–350 forintért, mécsesek pedig 350 forinttól voltak elérhetőek, egészen a több ezer forintos, díszesekig.

A krizantém a sláger a virágoknál Fotó: Lang Róbert

A piacot járva szemléltük a zöldség és gyümölcs árakat is: a kanadai sütőtök kilója 260 forint, a magyar szőlő fajtától függően 790 és 1190 forint között mozog, de volt, ahol 1500 forintért is kínálták. A szilva és a karfiol egyaránt 790 forintba került. A magyar csípős paprika és a pritamin paprika ára 1299 forint, a magyar paradicsom 650 forint, míg a koktélparadicsom kilója 2000 forint volt. A burgonya 200, a fekete retek 450, a cékla 400, a sárgarépa 300, a póréhagyma pedig 500 forint darabonként. A standokon kukorica 250 forintért, cukkini 990 forintért, körte 1590 forintért, és kígyóuborka 1250 forintért volt kapható. Az alma fajtától függően 650–750 forintnál kezdődött, a birsalma 999, míg a mandarin 1450 forint volt kilónként.

Kiss István gombaárus őstermelő standjánál gigászi vargányák sorakoztak Fotó: MW

A Csik Zöldségkereskedés standjánál Csik Géza elmondta, ezen a héten is a gesztenye, a sütőtök és a szőlő a legnépszerűbb termékek.