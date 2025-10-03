1 órája
Ősz csípős lehelete megérkezett a piacra – gesztenyeillat és tökös hangulat Kaposváron
A múlt héten még dübörgött a szeptemberi napfény, mostanra azonban megérkezett az ősz igazi, csípős lehelete Kaposvárra. A reggeli hűvös levegő nemcsak a kabátokat hozta elő, hanem a piac hangulatát is megváltoztatta: kicsit kevesebb emberrel találkoztunk, a portékák pedig lassan őszi arcukat mutatják. A szeptemberi kóstolók időszaka is véget ért, a korábban nyüzsgő kóstolóstand most üresen állt – ezzel is jelezve, hogy a nyár végérvényesen búcsút intett.
Csik Gézát, a Csik zöldségkereskedéstől kérdeztük, aki elmondta: a piacon elindulóban van a gesztenyeszezon, a sütőtök pedig egyre kelendőbb. Szőlőből a magyar és az olasz fajták is keresettek.
Piac őszbe fordult Kaposváron – mutatjuk az aktuális árakat és hangulatot
A szőlő még mindig uralja a kínálatot: 799 forinttól egészen 1800 forintig láttunk fürtöket. A nektarin 1499–1700 forint között mozgott, az őszibarackot 1800 forintért kínálták. A sütőtök szezon is elindult: a baby tök 550 forinttól kapható. A paradicsom ára 700 és 900 forint között alakult. A magyar gesztenye 3200–3500 forint között kapható, a paradicsom 600 forint körül mozog, a padlizsán 450, a paprika 690 forintba kerül. Az almapaprikát zsákban, hálóban 799 forintért árulták, de volt 650 forintért is. Uborkát 400, vajbabot 600 forintért találtunk, a szilva ára 990 forint volt.
Kristóf Katalin standjánál a tökszezon teljes erővel beindult: francia provence-i, délegyházi, hokkaidó és kanadai sütőtök is sorakozott, 890 forint körüli áron. Katalin elmondta, hogy a rostossága miatt a provence-i fajta különösen ajánlott emésztőrendszeri panaszokra is.
A gombák kedvelőinek is volt kínálat: Kiss István standján a csurgói erdők kincsei várták a vevőket. Zöldhátú galambgomba, vargánya és szegfűgomba sorakozott a pultokon, Orsós Jánosné pedig temérdek nagybajom környéki vargányával készült erre a hétre is.
Piaci körkép – 2025.10.03.Fotók: Lang Róbert
Fentős Zsolt kukoricastandjánál megtudtuk, hogy kukoricából most kevesebbet vásárolnak. Még két hektár termésük van, Fonyódra, Marcaliba és Pécsre is szállítanak, a csövek ára 200–250 forint között alakult.
Kránicz úr Porrogszentkirályról érkezett a piacra, és igazi retro hangulatot varázsolt sült gesztenyéjével és zenéjével az őstermelői részlegen. A gesztenyét 1000 forintért árulta nagy adagban, a kisebb csomag 500 forintba került.
A szőlőárus hölgyek elmondták: ez az utolsó hét, amikor saját kertjük termését hozzák. Málna már csak mutatóban akadt, a szőlőszezon pedig lassan a végéhez közeledik.
A piac lassan őszi kabátját öltötte magára: a levegő friss, a standokon a sütőtök és a gesztenye a sláger. Igazi, lassan bekuckózós hangulat telepedett a város szívére.