Ősz csípős lehelete megérkezett a piacra – gesztenyeillat és tökös hangulat Kaposváron

Csik Gézát, a Csik zöldségkereskedéstől kérdeztük, aki elmondta: a piacon elindulóban van a gesztenyeszezon, a sütőtök pedig egyre kelendőbb. Szőlőből a magyar és az olasz fajták is keresettek.

A Sütőtök nagy kedvenc az őszi piacon Fotó: Lang Róbert

Piac őszbe fordult Kaposváron – mutatjuk az aktuális árakat és hangulatot

A szőlő még mindig uralja a kínálatot: 799 forinttól egészen 1800 forintig láttunk fürtöket. A nektarin 1499–1700 forint között mozgott, az őszibarackot 1800 forintért kínálták. A sütőtök szezon is elindult: a baby tök 550 forinttól kapható. A paradicsom ára 700 és 900 forint között alakult. A magyar gesztenye 3200–3500 forint között kapható, a paradicsom 600 forint körül mozog, a padlizsán 450, a paprika 690 forintba kerül. Az almapaprikát zsákban, hálóban 799 forintért árulták, de volt 650 forintért is. Uborkát 400, vajbabot 600 forintért találtunk, a szilva ára 990 forint volt.

Kanadai, provance-i, délegyházi Fotó: MW

Kristóf Katalin standjánál a tökszezon teljes erővel beindult: francia provence-i, délegyházi, hokkaidó és kanadai sütőtök is sorakozott, 890 forint körüli áron. Katalin elmondta, hogy a rostossága miatt a provence-i fajta különösen ajánlott emésztőrendszeri panaszokra is.

A gombák kedvelőinek is volt kínálat: Kiss István standján a csurgói erdők kincsei várták a vevőket. Zöldhátú galambgomba, vargánya és szegfűgomba sorakozott a pultokon, Orsós Jánosné pedig temérdek nagybajom környéki vargányával készült erre a hétre is.