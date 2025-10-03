október 3., péntek

Helga névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Piaci körkép

45 perce

Ősz csípős lehelete megérkezett a piacra – gesztenyeillat és tökös hangulat Kaposváron

Címkék#Kaposvár#tökszezon#kínálat#szilva#szőlő#piac#árak

A múlt héten még dübörgött a szeptemberi napfény, mostanra azonban megérkezett az ősz igazi, csípős lehelete Kaposvárra. A reggeli hűvös levegő nemcsak a kabátokat hozta elő, hanem a piac hangulatát is megváltoztatta: kicsit kevesebb emberrel találkoztunk, a portékák pedig lassan őszi arcukat mutatják. A szeptemberi kóstolók időszaka is véget ért, a korábban nyüzsgő kóstolóstand most üresen állt – ezzel is jelezve, hogy a nyár végérvényesen búcsút intett.

Lugosi Laura
Ősz csípős lehelete megérkezett a piacra – gesztenyeillat és tökös hangulat Kaposváron

Csik Gézát, a Csik zöldségkereskedéstől kérdeztük, aki elmondta: a piacon elindulóban van a gesztenyeszezon, a sütőtök pedig egyre kelendőbb. Szőlőből a magyar és az olasz fajták is keresettek.

A Sütőtök nagy kedvenc az őszi piacon
A Sütőtök nagy kedvenc az őszi piacon Fotó: Lang Róbert

Piac őszbe fordult Kaposváron – mutatjuk az aktuális árakat és hangulatot

A szőlő még mindig uralja a kínálatot: 799 forinttól egészen 1800 forintig láttunk fürtöket. A nektarin 1499–1700 forint között mozgott, az őszibarackot 1800 forintért kínálták. A sütőtök szezon is elindult: a baby tök 550 forinttól kapható. A paradicsom ára 700 és 900 forint között alakult. A magyar gesztenye 3200–3500 forint között kapható, a paradicsom 600 forint körül mozog, a padlizsán 450, a paprika 690 forintba kerül. Az almapaprikát zsákban, hálóban 799 forintért árulták, de volt 650 forintért is. Uborkát 400, vajbabot 600 forintért találtunk, a szilva ára 990 forint volt.

Kanadai, provance-i, délegyházi
Kanadai, provance-i, délegyházi Fotó: MW

Kristóf Katalin standjánál a tökszezon teljes erővel beindult: francia provence-i, délegyházi, hokkaidó és kanadai sütőtök is sorakozott, 890 forint körüli áron. Katalin elmondta, hogy a rostossága miatt a provence-i fajta különösen ajánlott emésztőrendszeri panaszokra is.

A gombák kedvelőinek is volt kínálat: Kiss István standján a csurgói erdők kincsei várták a vevőket. Zöldhátú galambgomba, vargánya és szegfűgomba sorakozott a pultokon, Orsós Jánosné pedig temérdek nagybajom környéki vargányával készült erre a hétre is.

Piaci körkép – 2025.10.03.

Fotók: Lang Róbert

Fentős Zsolt kukoricastandjánál megtudtuk, hogy kukoricából most kevesebbet vásárolnak. Még két hektár termésük van, Fonyódra, Marcaliba és Pécsre is szállítanak, a csövek ára 200–250 forint között alakult.

Kránicz úr Porrogszentkirályról érkezett a piacra, és igazi retro hangulatot varázsolt sült gesztenyéjével és zenéjével az őstermelői részlegen. A gesztenyét 1000 forintért árulta nagy adagban, a kisebb csomag 500 forintba került.

A szőlőárus hölgyek elmondták: ez az utolsó hét, amikor saját kertjük termését hozzák. Málna már csak mutatóban akadt, a szőlőszezon pedig lassan a végéhez közeledik.

A piac lassan őszi kabátját öltötte magára: a levegő friss, a standokon a sütőtök és a gesztenye a sláger. Igazi, lassan bekuckózós hangulat telepedett a város szívére.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu