45 perce

A vártnál korábban nyit a Pizza Hut Kaposváron, amit ingyen pizzával ünnepelnek majd

Címkék#nagyközönség#Kaposvár Plazában#Pizza Hutban#gyerek#hangulat#mosoly

A gyerekek szívén keresztül vezetett az út a kaposváriakhoz az étterem megnyitása előtti napon. A Pizza Hut munkatársai száz kis vendéget fogadtak, akik egy egész pizzával a hasukban és hatalmas mosollyal az arcukon távoztak.

Lugosi Laura
Holnap nyitja kapuit Kaposváron a Pizza Hut legújabb étterme Szeged, Pécs és Csepel után. A franchise hazai vezetője, az üzlet tulajdonosa Kalmár István elmondta, hogy a somogyi vármegyeszékhelyet tudatosan választották következő állomásnak, mivel itt is komoly igény mutatkozik a gyors, amerikai stílusú vendéglátásra.

A Pizza Hut boldog gyerekekkel telt meg
A Pizza Hut boldog gyerekekkel telt meg Fotó: Lang Róbert

Megérkezett Kaposvárra a Pizza Hut és vele az igazi amerikai pizza

– Cégünk két év alatt négy éttermet nyitott. A Pizza Hut kaposvári egysége nem véletlenül került ide, hiszen a Kultik Mozi egy üzemeltetés alatt működik velünk, és máshol, például Csepelen is nagyon jól megy a pizza–mozi páros. Úgy éreztük, Kaposváron is meglesz ennek a létjogosultsága – mondta a franchise-tulajdonos.

A nyitást jótékonysági akcióval kötötték össze: a megnyitó előtti napon száz helyi gyermeket láttak vendégül, akik fejenként egy ingyen pizzát és teát kaptak.
– Ezzel a gesztussal hagyományt szeretnénk teremteni. A főpróba napján, amikor a dolgozók még tanulják a rendszert, lehetőséget adunk rászoruló gyerekeknek, hogy megkóstolják a pizzát. Ez egy win-win helyzet, ők örülnek, mi pedig finomítjuk a működésünket – tette hozzá Kalmár István.

A gyerekek érkezését az ÉFOÉSZ Alapítvány önkéntese, Bacza Barbara koordinálta, aki elmondta, hogy az eseményen a Gárdonyi Géza Általános Iskola, a Kinizsi lakótelepi Általános Iskola és a Bárczi Gusztáv Módszertani Központ diákjai vettek részt, összesen mintegy száz gyermek, két turnusban. 

Fejenként egy pizza és korlátlan tea várta az iskolásokat
Fejenként egy pizza és korlátlan tea várta az iskolásokat Fotó: Lang Róbert

Ez egy nagyon jól sikerült beruházás, talán a legszebb éttermünk eddig. A pláza is sokat tett azért, hogy ide jöhessünk, és bízunk benne, hogy ez a food court újra élettel telik meg.


Kalmár István kiemelte, hogy október 14-én, a nyitónapon nem kis kóstoló szeleteket osztanak, hanem igazi, nagy, családi pizzákból vágott szeleteket, több mint százhúsz, százötven pizzát fognak sütni erre a célra. 

Folyamatosan sütjük majd a pizzákat, hogy mindenkinek jusson. Azt szeretnénk, ha híre menne: megérkezett Kaposvárra az igazi amerikai pizza.

 

A Pizza Hut nem az olasz, hanem az amerikai stílusú pizzát képviseli


– Sokan a nápolyi, vékony tésztás pizzát ismerik, de a Pizza Hut kétféle tésztát kínál: a San Francisco típusú vékonyabb, és a klasszikus, vastag, pan tésztás pizzát, ami az amerikai stílus védjegye. Ettől lett híres a márka. Az október 14-i nyitáskor több interaktív program lesz – magyarázta Kalmár István.

Készül a pizza a gyerekeknek
Készül a pizza a gyerekeknek Fotó: Lang Róbert

A pláza is sokat tett azért, hogy ide jöhessünk, és közösen azon dolgozunk, hogy a food court újra élettel teljen meg. A jövő év elején várhatóan két új vendéglátóegység is nyílik, hogy teljes értékű gasztrotér jöhessen létre.

A franchise-tulajdonos azt is elárulta, hogy a kiszállítás a Wolt rendszerén keresztül indul, majd három hónap után a Foodora is csatlakozik.

Iskolások próbálhatták ki először a kaposvári Pizza Hut pizzáit

Fotók: Lang Róbert

Az étterem hivatalosan holnap, október 14-én nyitja meg kapuit a nagyközönség előtt, de a próbanyitás során már most sikerült mosolyt csalni a kaposvári gyerekek arcára.

 

