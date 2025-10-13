A vártnál korábban nyit a Pizza Hut Kaposváron, amit ingyen pizzával ünnepelnek majd

Holnap nyitja kapuit Kaposváron a Pizza Hut legújabb étterme Szeged, Pécs és Csepel után. A franchise hazai vezetője, az üzlet tulajdonosa Kalmár István elmondta, hogy a somogyi vármegyeszékhelyet tudatosan választották következő állomásnak, mivel itt is komoly igény mutatkozik a gyors, amerikai stílusú vendéglátásra.

A Pizza Hut boldog gyerekekkel telt meg Fotó: Lang Róbert

Megérkezett Kaposvárra a Pizza Hut és vele az igazi amerikai pizza

– Cégünk két év alatt négy éttermet nyitott. A Pizza Hut kaposvári egysége nem véletlenül került ide, hiszen a Kultik Mozi egy üzemeltetés alatt működik velünk, és máshol, például Csepelen is nagyon jól megy a pizza–mozi páros. Úgy éreztük, Kaposváron is meglesz ennek a létjogosultsága – mondta a franchise-tulajdonos.

A nyitást jótékonysági akcióval kötötték össze: a megnyitó előtti napon száz helyi gyermeket láttak vendégül, akik fejenként egy ingyen pizzát és teát kaptak.

– Ezzel a gesztussal hagyományt szeretnénk teremteni. A főpróba napján, amikor a dolgozók még tanulják a rendszert, lehetőséget adunk rászoruló gyerekeknek, hogy megkóstolják a pizzát. Ez egy win-win helyzet, ők örülnek, mi pedig finomítjuk a működésünket – tette hozzá Kalmár István.

A gyerekek érkezését az ÉFOÉSZ Alapítvány önkéntese, Bacza Barbara koordinálta, aki elmondta, hogy az eseményen a Gárdonyi Géza Általános Iskola, a Kinizsi lakótelepi Általános Iskola és a Bárczi Gusztáv Módszertani Központ diákjai vettek részt, összesen mintegy száz gyermek, két turnusban.

Fejenként egy pizza és korlátlan tea várta az iskolásokat Fotó: Lang Róbert

Ez egy nagyon jól sikerült beruházás, talán a legszebb éttermünk eddig. A pláza is sokat tett azért, hogy ide jöhessünk, és bízunk benne, hogy ez a food court újra élettel telik meg.



Kalmár István kiemelte, hogy október 14-én, a nyitónapon nem kis kóstoló szeleteket osztanak, hanem igazi, nagy, családi pizzákból vágott szeleteket, több mint százhúsz, százötven pizzát fognak sütni erre a célra.

Folyamatosan sütjük majd a pizzákat, hogy mindenkinek jusson. Azt szeretnénk, ha híre menne: megérkezett Kaposvárra az igazi amerikai pizza.

A Pizza Hut nem az olasz, hanem az amerikai stílusú pizzát képviseli



– Sokan a nápolyi, vékony tésztás pizzát ismerik, de a Pizza Hut kétféle tésztát kínál: a San Francisco típusú vékonyabb, és a klasszikus, vastag, pan tésztás pizzát, ami az amerikai stílus védjegye. Ettől lett híres a márka. Az október 14-i nyitáskor több interaktív program lesz – magyarázta Kalmár István.