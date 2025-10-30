október 30., csütörtök

Alfonz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fotók

1 órája

Ennyit fizetnek egy tűszúrásért az éppen nyolc éves kaposvári Plazma Pontban

Címkék#plazmapont#donor#plazma

Az emberek a karjukat nyújtják, és a kinyújtott kéz a segítséget jelképezi, de jól is lehet keresni vele. A 8. születésnapját ünnepelte csütörtökön a kaposvári Plazma Pont.

Kovács Gábor László

Nem olyan vészes, csak egy tűszúrás, felelte kérdésünkre Kiss Zsolt, hogy milyen érzés plazmát adni, miközben a berendezés forogni kezdett. Párjával Somogyszobról érkezett a kaposvári Plazma Pontba. Több mint két év alatt már 140. alkalommal adott vérplazmát. 

A kaposvári Plazma Pontban 6 ezer embert fogadtak donorként
A kaposvári Plazma Pontban 6 ezer embert fogadtak donorként 

Összesen 140 ezer adag plazmát gyűjtöttek a Plazma Pontban 

– Rendszeres véradó voltam, onnan tértem át a plazmadásra – mondta a 32 éves férfi. – A pénz jól jön, de nem azért járunk ide elsősorban, hanem azért, mert segíteni akarunk másokon.  

A 8. születésnapját ünnepli a kaposvári Plazma Pont, ennyi idő alatt 6 ezer jelentkezőt találtak alkalmasnak a plazmaadásra, és megtörtént a 140 ezredik plazmaadás is. Ez azt mutatja, hogy a somogyiak a szívükön viselik a rászorulók sorsát, mondta az intézmény vezetője. 

Egy tűszúrásnyi fájdalommal jár
Egy tűszúrásnyi fájdalommal jár

– Az emberi vérplazmából olyan nélkülözhetetlen gyógyszerek készülnek, melyeket szintetikus úton nem lehet előállítani – magyarázta ObradoviČ Ena,   a Kaposvári Plazmapont vezetője. – A vérplazma a hemofíliás betegek napi létezéséhez nélkülözhetetlen, transzplantációkhoz, szüléskor és égési sérülésekre és számtalan más területen használják.   

Változó a juttatási csomagjuk, így akár évi 730 ezer forintot is kereshet egy plazmaadó. 3 naponta adhat így vérplazmát egy egészséges szervezetű ember, ennyi idő alatt termeli újra, amit elveszt. A Plazma Pontban alkalmanként 14 ezer és 35 ezer forint közötti összeget kaphatnak, attól függően, hogy milyen juttatási csomag van érvényben. 

8 éves a kaposvári Plazmapont

Fotók: Lang Róbert

Kaposváron erős közösségi összefogás, mondta Kárpáti Tímea alpolgármester, aki megjegyezte, hogy az emberek a karjukat nyújtják, és a kinyújtott kéz a segítséget jelképezi. A plazmából olyan gyógyszer alapanyagokat készítenek, amelyeket máshogy nem lehet előállítani, hangsúlyozta. Akik itt adják a vérplazmájukat rejtve vannak, de csendes hősök minden egyes alkalommal, hiszen sok ember napi boldogulásához járulnak hozzá, fűzte hozzá. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu