Ennyit fizetnek egy tűszúrásért az éppen nyolc éves kaposvári Plazma Pontban

Nem olyan vészes, csak egy tűszúrás, felelte kérdésünkre Kiss Zsolt, hogy milyen érzés plazmát adni, miközben a berendezés forogni kezdett. Párjával Somogyszobról érkezett a kaposvári Plazma Pontba. Több mint két év alatt már 140. alkalommal adott vérplazmát.

A kaposvári Plazma Pontban 6 ezer embert fogadtak donorként

Összesen 140 ezer adag plazmát gyűjtöttek a Plazma Pontban

– Rendszeres véradó voltam, onnan tértem át a plazmadásra – mondta a 32 éves férfi. – A pénz jól jön, de nem azért járunk ide elsősorban, hanem azért, mert segíteni akarunk másokon.

A 8. születésnapját ünnepli a kaposvári Plazma Pont, ennyi idő alatt 6 ezer jelentkezőt találtak alkalmasnak a plazmaadásra, és megtörtént a 140 ezredik plazmaadás is. Ez azt mutatja, hogy a somogyiak a szívükön viselik a rászorulók sorsát, mondta az intézmény vezetője.

Egy tűszúrásnyi fájdalommal jár

– Az emberi vérplazmából olyan nélkülözhetetlen gyógyszerek készülnek, melyeket szintetikus úton nem lehet előállítani – magyarázta ObradoviČ Ena, a Kaposvári Plazmapont vezetője. – A vérplazma a hemofíliás betegek napi létezéséhez nélkülözhetetlen, transzplantációkhoz, szüléskor és égési sérülésekre és számtalan más területen használják.

Változó a juttatási csomagjuk, így akár évi 730 ezer forintot is kereshet egy plazmaadó. 3 naponta adhat így vérplazmát egy egészséges szervezetű ember, ennyi idő alatt termeli újra, amit elveszt. A Plazma Pontban alkalmanként 14 ezer és 35 ezer forint közötti összeget kaphatnak, attól függően, hogy milyen juttatási csomag van érvényben.