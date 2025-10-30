17 perce
Ennyit fizetnek egy tűszúrásért az éppen nyolc éves kaposvári Plazma Pontban
Az emberek a karjukat nyújtják, és a kinyújtott kéz a segítséget jelképezi, de jól is lehet keresni vele. A 8. születésnapját ünnepelte csütörtökön a kaposvári Plazma Pont.
Nem olyan vészes, csak egy tűszúrás, felelte kérdésünkre Kiss Zsolt, hogy milyen érzés plazmát adni, miközben a berendezés forogni kezdett. Párjával Somogyszobról érkezett a kaposvári Plazma Pontba. Több mint két év alatt már 140. alkalommal adott vérplazmát.
Összesen 140 ezer adag plazmát gyűjtöttek a Plazma Pontban
– Rendszeres véradó voltam, onnan tértem át a plazmadásra – mondta a 32 éves férfi. – A pénz jól jön, de nem azért járunk ide elsősorban, hanem azért, mert segíteni akarunk másokon.
A 8. születésnapját ünnepli a kaposvári Plazma Pont, ennyi idő alatt 6 ezer jelentkezőt találtak alkalmasnak a plazmaadásra, és megtörtént a 140 ezredik plazmaadás is. Ez azt mutatja, hogy a somogyiak a szívükön viselik a rászorulók sorsát, mondta az intézmény vezetője.
– Az emberi vérplazmából olyan nélkülözhetetlen gyógyszerek készülnek, melyeket szintetikus úton nem lehet előállítani – magyarázta ObradoviČ Ena, a Kaposvári Plazmapont vezetője. – A vérplazma a hemofíliás betegek napi létezéséhez nélkülözhetetlen, transzplantációkhoz, szüléskor és égési sérülésekre és számtalan más területen használják.
Változó a juttatási csomagjuk, így akár évi 730 ezer forintot is kereshet egy plazmaadó. 3 naponta adhat így vérplazmát egy egészséges szervezetű ember, ennyi idő alatt termeli újra, amit elveszt. A Plazma Pontban alkalmanként 14 ezer és 35 ezer forint közötti összeget kaphatnak, attól függően, hogy milyen juttatási csomag van érvényben.
8 éves a kaposvári PlazmapontFotók: Lang Róbert
Kaposváron erős közösségi összefogás, mondta Kárpáti Tímea alpolgármester, aki megjegyezte, hogy az emberek a karjukat nyújtják, és a kinyújtott kéz a segítséget jelképezi. A plazmából olyan gyógyszer alapanyagokat készítenek, amelyeket máshogy nem lehet előállítani, hangsúlyozta. Akik itt adják a vérplazmájukat rejtve vannak, de csendes hősök minden egyes alkalommal, hiszen sok ember napi boldogulásához járulnak hozzá, fűzte hozzá.