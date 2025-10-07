1 órája
Itt a megoldás! Így szabadulhatsz meg a poloskáktól
Sokunk életét megkeserítik ezek a nagy zümmögéssel érkező, büdös szaggal „védekező” rovarok. Nyáron ellepik a kerteket, télen pedig a házak rejtett zugaiba bújnak be telelésre — és ha véletlenül felfedezzük őket, egy pillanat alatt bebüdösítik az egész helyiséget. A poloska ellen való védekezés a lehetetlenség határát súrolja: szinte taktikát kell kidolgozni, ha nem akarjuk, hogy tőlük bűzölögjön a lakás vagy a kezünk.
Fotó: Németh András Péter
Évek óta megkeserítik a háztartások és a mezőgazdaság életét ezek a büdös rovarok, amelyek szinte természetes ellenség nélkül szaporodtak el Magyarországon. Most azonban fordulat következhet a poloskainvázióban: hazánkban is megjelentek a fürkészdarazsak, amelyek természetes ellenségként képesek visszaszorítani a kártevőket.
Pete a petében - poloska vs. fürkészdarázs
A parányi, alig néhány milliméteres darazsak a poloska petéibe rakják saját petéiket, így még a kártétel előtt elpusztítják a kártevőket. A fürkészdarazsak terjedését eddig főként Olaszországban és más dél-európai országokban figyelték meg, de mostanra hazánkban is megjelentek, és természetes módon kezdtek elszaporodni.
Szakértők szerint ez fontos lépés a biológiai védekezésben, hiszen a vegyszeres irtás hatékonysága korlátozott a poloskák ellen, ráadásul környezetterhelő is. A fürkészdarazsak megjelenése reményt adhat arra, hogy a jövőben csökken a poloskák száma – a természet erejével.
Bármilyen invazív rovarfaj bukkan fel egy területen, a természet előbb-utóbb reagál: megjelennek azok az élőlények, amelyek természetes ellenségként képesek kordában tartani a betolakodókat. Most azonban egy új szereplő lépett színre: a szamuráj darázs.
Ez az apró fürkészdarázs a poloskák tojásaiba helyezi saját petéit, amelyekből később a darázsutódok kelnek ki. A módszer rendkívül hatékony, egyetlen hátránya, hogy a szamuráj darázs jelenleg kizárólag az ázsiai vándorpoloskát veszi célba. A szakemberek abban bíznak, hogy idővel a többi poloskafajnak is kialakul majd a saját természetes ellensége, ám ehhez hosszabb folyamatra és türelemre van szükség.
Ábrahám Levente entomológus-főmuzeológus, a Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum múzeumigazgatója elmondta, hogy Magyarországon jelenleg több mint hétszáz poloskafaj ismert, de a sajtóban leggyakrabban emlegetett két invazív faj idegenhonos eredetű. Az egyik egy zöldes színű poloska, amely Etiópiából származik, és a felmelegedés következtében fokozatosan terjeszkedett, míg végül elérte hazánkat. A másik a Kínából származó márványos poloska, amely barna színű, és a hazai fajok közül leginkább a bencepoloskára hasonlít.
Kiemelte, hogy ezek a fajok korábban nem fordultak elő Európában, így természetes ellenségeiknek is időre van szükségük ahhoz, hogy kövessék a terjedésüket. Mostanra azonban megjelentek azok az élősködők – például a fürkészdarazsak –, amelyek képesek szabályozni a poloskák állományát. Hozzátette, hogy a természet önszabályozó rendszerként működik: ha egy faj túlszaporodik, előbb-utóbb megjelennek azok az élőlények, amelyek fogyasztóként képesek visszaszorítani a populációt, így alakul ki egyfajta egyensúly.
Rámutatott, hogy a márványos poloska nagyfokú elszaporodásának egyik oka az, hogy Magyarország éghajlata nagyon hasonló a kínaihoz, így a faj gyorsan alkalmazkodni tudott. Emellett az intenzív áruforgalom is elősegítette a rovarok behurcolását: a világ különböző pontjairól érkező szállítmányokkal nemcsak poloskák, hanem más élőlények – például skorpiók, békák vagy kígyók – is eljuthatnak hazánkba.
Ábrahám Levente hangsúlyozta, hogy ha nincs jelen természetes szabályozó tényező, mint például petefürkész vagy lárvafürkész darázs, a poloskák állománya exponenciálisan növekszik. Ez vezetett a mostanra tapasztalt nagymértékű poloskainvázióhoz Magyarországon.
A szamuráj darázs (Trissolcus japonicus) egy fürkészdarázs-faj, tehát a két megnevezés ugyanarra a rovarcsoportra utal. Minden szamuráj darázs fürkészdarázs, de nem minden fürkészdarázs szamuráj darázs.