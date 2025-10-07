Itt a megoldás! Így szabadulhatsz meg a poloskáktól

Évek óta megkeserítik a háztartások és a mezőgazdaság életét ezek a büdös rovarok, amelyek szinte természetes ellenség nélkül szaporodtak el Magyarországon. Most azonban fordulat következhet a poloskainvázióban: hazánkban is megjelentek a fürkészdarazsak, amelyek természetes ellenségként képesek visszaszorítani a kártevőket.

A poloska eddig zavartalanul terjedhetett Magyarországon Fotó: AI

Pete a petében - poloska vs. fürkészdarázs

A parányi, alig néhány milliméteres darazsak a poloska petéibe rakják saját petéiket, így még a kártétel előtt elpusztítják a kártevőket. A fürkészdarazsak terjedését eddig főként Olaszországban és más dél-európai országokban figyelték meg, de mostanra hazánkban is megjelentek, és természetes módon kezdtek elszaporodni.

Szakértők szerint ez fontos lépés a biológiai védekezésben, hiszen a vegyszeres irtás hatékonysága korlátozott a poloskák ellen, ráadásul környezetterhelő is. A fürkészdarazsak megjelenése reményt adhat arra, hogy a jövőben csökken a poloskák száma – a természet erejével.

Bármilyen invazív rovarfaj bukkan fel egy területen, a természet előbb-utóbb reagál: megjelennek azok az élőlények, amelyek természetes ellenségként képesek kordában tartani a betolakodókat. Most azonban egy új szereplő lépett színre: a szamuráj darázs.

Ez az apró fürkészdarázs a poloskák tojásaiba helyezi saját petéit, amelyekből később a darázsutódok kelnek ki. A módszer rendkívül hatékony, egyetlen hátránya, hogy a szamuráj darázs jelenleg kizárólag az ázsiai vándorpoloskát veszi célba. A szakemberek abban bíznak, hogy idővel a többi poloskafajnak is kialakul majd a saját természetes ellensége, ám ehhez hosszabb folyamatra és türelemre van szükség.

Ábrahám Levente entomológus-főmuzeológus, a Rippl-Rónai Vármegyei Hatókörű Városi Múzeum múzeumigazgatója elmondta, hogy Magyarországon jelenleg több mint hétszáz poloskafaj ismert, de a sajtóban leggyakrabban emlegetett két invazív faj idegenhonos eredetű. Az egyik egy zöldes színű poloska, amely Etiópiából származik, és a felmelegedés következtében fokozatosan terjeszkedett, míg végül elérte hazánkat. A másik a Kínából származó márványos poloska, amely barna színű, és a hazai fajok közül leginkább a bencepoloskára hasonlít.