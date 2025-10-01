október 1., szerda

Malvin névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lehetőség

1 órája

Egymillió forint üti a legjobb horgász markát a Balatonnál

Címkék#NBBH#balatoni bojlis#verseny pontyrekord#Fülöp Zoltán#horgászverseny

Tizenharmadik alkalommal hirdették meg magyar versenyzők számára a Nemzeti Balatoni Bojlis Horgászversenyt (NBBH). Ez a világ leghosszabb pontyfogó versenye, ugyanis a résztvevők 2024. október 2. és 11. között 186 órán át pecáznak folyamatosan a legnagyobb halakra, és egymillió forintot nyerhet az a versenyző, aki megdönti a verseny pontyrekordját.

Krausz Andrea
Egymillió forint üti a legjobb horgász markát a Balatonnál

Forrás: NBBH - hivatalos

145 csapat 725 versenyzője vesz részt a megmérettetésen. Szinte minden településen találkozhatunk horgászokkal, akik szeretnék megdönteni a verseny pontyrekordját, és megnyerni az egymillió forintos jutalmat. Csütörtökön Révfülöpön nyitják meg a XIII. Nemzeti Balatoni Bojlis Horgászversenyt, ahol kisorsolják a csapatok helyét. Pénteken 14 órakor kezdődik a folyamatos horgászat, amely október 11-én reggel 8 óráig tart. Az idei szabályok szerint a versenyen öt darab, tíz kilónál nehezebb ponty számít, a végső eredményt ezek összsúlya dönti el. – Az NBBH-t eredetileg azért hívtuk életre, hogy a Balaton körül egy jó hangulatú horgászünnepet teremtsünk a magyar csapatoknak. Maga a tó Európa, sőt a világ egyik legjobb nagyhalas vize, ezért a megmérettetés kifejezetten a nagytestű pontyokra fókuszál – mondta a Sonline.hu-nak Fülöp Zoltán versenyigazgató.

Pontyrekord - az NBBH verseny rekordja
Pontyrekord  – vagyis az NBBH verseny eddig rekordja 2023-ban született, a Bakony Carp Team jóvoltából
Forrás: NBBH - hivatalos

Pontyrekord a Balatonon – vajon sikerül kifogni az NBBH történetének legnagyobb halát?

Idén magasabb díjazás várja a versenyzőket: az első helyezett csapat 4 millió forintot vihet haza, a verseny történetének legnagyobb halát kifogó horgász pedig egymillió forint pénznyereményben részesülhet. Ezen felül számos további díj is várja a résztvevőket.
– Én alapvetően optimista vagyok. Az időjárást persze nem tudom megjósolni, de most kezd kialakulni egy igazi őszi idő, ami kedvezhet a halaknak.

 Remélem, sikerül 30 kilónál nagyobb pontyokat is fogni. A verseny eddigi rekordja 33,65 kiló volt. Nagy öröm lenne, ha ezt sikerülne megdönteni 

– fogalmazott Fülöp Zoltán.

A vízszint alacsony, de a bojlis horgászverseny eredményessége a halak kapókedvén múlik

Arra a kérdésre, hogy az alacsony vízszint – amely átlagos értéke október 1-jén 68 centiméter – mennyiben nehezíti meg a déli partra sorsolt csapatok helyzetét, Fülöp Zoltán versenyigazgató úgy válaszolt: korábban, amikor a Balaton vízszintje ennél is alacsonyabb volt, kifejezetten jó fogások születtek. Hangsúlyozta, hogy a szervezők igyekeztek a horgászhelyeket úgy kijelölni, hogy mindenhol biztosított legyen a felszerelések vízbe juttatása. – Természetesen vizet mi nem tudunk a Balatonba pumpálni. 

Az igaz, hogy a déli parton az első száz méteren sekélyebb a víz, de utána ott is megvan a kellő mélység. Ezért szerintem nem jelent hátrányt a déli part, sőt, az is elképzelhető, hogy a halak kapókedve ott még jobb lesz 

– mutatott rá a versenyigazgató. Kiemelte, hogy a versenyzők 800 méterig horgászhatnak befelé, így az északi és a déli part közötti különbség kiegyenlítődik. Az északi parton ugyanis 600–800 méteren érhető el az a vízmélység, amely – a meder sajátosságai miatt – a déli oldalon már hamarabb megvan.

 

A vízkezelő Balatoni Halgazdálkodási Zrt. kérésének megfelelően idén is lesz etetőanyag-limit. A felhasználható mennyiség (etetésre és csalizásra) a verseny teljes ideje alatt 140 kg.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu