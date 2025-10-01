Egymillió forint üti a legjobb horgász markát a Balatonnál

145 csapat 725 versenyzője vesz részt a megmérettetésen. Szinte minden településen találkozhatunk horgászokkal, akik szeretnék megdönteni a verseny pontyrekordját, és megnyerni az egymillió forintos jutalmat. Csütörtökön Révfülöpön nyitják meg a XIII. Nemzeti Balatoni Bojlis Horgászversenyt, ahol kisorsolják a csapatok helyét. Pénteken 14 órakor kezdődik a folyamatos horgászat, amely október 11-én reggel 8 óráig tart. Az idei szabályok szerint a versenyen öt darab, tíz kilónál nehezebb ponty számít, a végső eredményt ezek összsúlya dönti el. – Az NBBH-t eredetileg azért hívtuk életre, hogy a Balaton körül egy jó hangulatú horgászünnepet teremtsünk a magyar csapatoknak. Maga a tó Európa, sőt a világ egyik legjobb nagyhalas vize, ezért a megmérettetés kifejezetten a nagytestű pontyokra fókuszál – mondta a Sonline.hu-nak Fülöp Zoltán versenyigazgató.

Pontyrekord – vagyis az NBBH verseny eddig rekordja 2023-ban született, a Bakony Carp Team jóvoltából

Forrás: NBBH - hivatalos

Pontyrekord a Balatonon – vajon sikerül kifogni az NBBH történetének legnagyobb halát?

Idén magasabb díjazás várja a versenyzőket: az első helyezett csapat 4 millió forintot vihet haza, a verseny történetének legnagyobb halát kifogó horgász pedig egymillió forint pénznyereményben részesülhet. Ezen felül számos további díj is várja a résztvevőket.

– Én alapvetően optimista vagyok. Az időjárást persze nem tudom megjósolni, de most kezd kialakulni egy igazi őszi idő, ami kedvezhet a halaknak.

Remélem, sikerül 30 kilónál nagyobb pontyokat is fogni. A verseny eddigi rekordja 33,65 kiló volt. Nagy öröm lenne, ha ezt sikerülne megdönteni

– fogalmazott Fülöp Zoltán.

A vízszint alacsony, de a bojlis horgászverseny eredményessége a halak kapókedvén múlik

Arra a kérdésre, hogy az alacsony vízszint – amely átlagos értéke október 1-jén 68 centiméter – mennyiben nehezíti meg a déli partra sorsolt csapatok helyzetét, Fülöp Zoltán versenyigazgató úgy válaszolt: korábban, amikor a Balaton vízszintje ennél is alacsonyabb volt, kifejezetten jó fogások születtek. Hangsúlyozta, hogy a szervezők igyekeztek a horgászhelyeket úgy kijelölni, hogy mindenhol biztosított legyen a felszerelések vízbe juttatása. – Természetesen vizet mi nem tudunk a Balatonba pumpálni.

Az igaz, hogy a déli parton az első száz méteren sekélyebb a víz, de utána ott is megvan a kellő mélység. Ezért szerintem nem jelent hátrányt a déli part, sőt, az is elképzelhető, hogy a halak kapókedve ott még jobb lesz

– mutatott rá a versenyigazgató. Kiemelte, hogy a versenyzők 800 méterig horgászhatnak befelé, így az északi és a déli part közötti különbség kiegyenlítődik. Az északi parton ugyanis 600–800 méteren érhető el az a vízmélység, amely – a meder sajátosságai miatt – a déli oldalon már hamarabb megvan.