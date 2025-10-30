Stúdióba vonult a somogyi popmulatós király

Eseménydús nyár után folytatja a munkát Balogh Bence, a somogyi popmulatós király. A barcsi fiatal zenész az év vége felé sem pihen egy percet sem, ezúttal három dalt is rögzített egy budapesti stúdióban.

Fotó: Balogh Bence

Balogh Bence, a barcsi muzsikus a nyári pörgés után sem pihen, egy budapesti stúdióba vonult, ahol három dalt is rögzített Szász M Attilával. – Most, hogy nemrég véget ért a nagy nyári hajtás, a napokban sikerült felénekelnem három új saját szerzeményemet is. Három igazán pörgős mulatós dalt, amit remélem nagyon szeretni fognak az emberek – mesélte Balogh Bence.

Bence elmondása szerint a stúdiómunka nagyon jó hangulatban telt. – Nagyon könnyen és gördülékenyen tudtunk dolgozni Szász M Attilával. Az ő szavaival élve "Talált a szó". Nekem nagyon fontos, hogy nyugodt körülmények között tudjak dolgozni és ehhez Attilánál minden adott volt. Többnyire ilyenkor elfelejtik megemlíteni az előadók, nem csak a mi érdemünk az, hogy ilyen minőségben tudnak megszólalni a dalaink – hangsúlyozta a somogyi popmulatós király.

Fotó: Balogh Bence

Bence meglátása szerint a három új szerzemény olyan, mint amilyennek egy igazi mulatós zenének lennie kell. – Van olyan dal, ami arról szól, hogy készülünk egy buliba, amolyan hangulatba hozós nóta. A második elkészült dalban ismét a szerelemről fogok énekelni, viszont a megszokott negatív hangvételű szerelmesdalokkal ellentétben ez most egy kapcsolat pozitívumait helyezi előtérbe. Amikor az ember úgy érzi, hogy megtalálta a másik felét kedvesében. Az eddigi stílustól kicsit eltérve ezt is mulatósabb köntösbe öltöztettük. A harmadik dal pedig egy nagyon ropogós kis mulatós dal, melynek történetét az idei nyaram ihlette. Sok helyen megfordulok és tényleg végig tombolom az emberekkel a fellépésemet. Nekem nem számít, hogy milyen a korosztály, hány ember van éppen azon a rendezvényen, vagy hogy ki milyen származású. Mulatok mindenkivel, ahogy majd a dal címe is tükrözni fogja – idézte fel az énekes.

Bence életében több változás is volt az elmúlt időszakban, ami sok mindenre hatással volt munkájában is. Következő klipjét már Simon Dáviddal fogja forgatni, a tervek szerint novemberben, egy közkedvelt barcsi szórakozóhelyen. – A három dalból egyet még publikálok idén december elején, a többit a jövő évre tartogatom. Természetesen ezen a három dalon kívül benne vagyok több projektben is, de ezekről majd a jövőben számolok be nektek – tette hozzá Bence.