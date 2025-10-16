Tényleg megéri Horvátországban tankolni? Tények és tévhitek – ezt teszi az autóddal a prémium üzemanyag

Sokan mondják, hogy „úri huncutság” prémium üzemanyagra váltani. Persze, az értékesítő örül neki, ha ránk tudja sózni a drágább terméket, de vajon tényleg jobb az autónak is, ha a prémium üzemanyaggal töltjük fel? Érvek és ellenérvek, és a nagy kérdés: tényleg megéri Horvátországban tankolni a nagyobb oktánszámú üzemanyagot?

A prémium üzemanyag hosszú távon az autónak és tulajdonosának is megéri

Fotó: Csapó Balázs

Megéri prémium üzemanyagra váltani?

– Mindenképpen. Minden autó típusnak jót tesz, legyen szó benzines vagy éppen dízel autóról. Én az üzemanyag rendszer megóvása érdekében mindenkinek ajánlom – mondta el Bicskei Attila, egy barcsi autóalkatrész és szerelőműhely szerelője.

A szakember szerint különbséget kell tenni, melyik autótípusnak miért tesz jót a prémium üzemanyag, de alapjaiban mindkét típusnak azért hasznos, mert hosszú távon képes az autó motorját megóvni.

– A benzines autóknak olyan adalékanyagot ad, ami segíti a jobb égést, a dízel autóknál pedig az extra adalékok a befecskendezőket kímélik – tette hozzá a szakember.

Az autószerelő szerint arról sem szabad megfeledkezni, hogy milyen jótékony hatásai vannak a prémium üzemanyagnak, mondjuk hideg időjárást esetén. – Ezek az üzemanyagok magasabb minőségű adalékokat tartalmaznak, amelyek segítenek megőrizni a motor tisztaságát, javítják az égés hatékonyságát, és csökkentik a lerakódások kialakulását. Hideg időben a motor nehezebben indul, az üzemanyag sűrűbbé válik, és az égés sem mindig tökéletes, a prémium üzemanyag azonban stabilabb összetételének köszönhetően könnyebben elpárolog és egyenletesebb égést biztosít – tette hozzá a szakember.

Dízel autónak és benzines autónak is sokkal jobb, ha prémium üzemanyaggal táplálják

Fotó: Takács József

Tényleg megéri „Horvátban" tankolni?

– Igen. Egy darabig biztosan, de aztán ha ott is bevezetik az EU-s szabályzást, leshetjük a jobb oktánszámot – mondta el Gadanecz Gergő, a szerelőműhely tulajdonosa.

Barcsról sokan járnak ki tankolni Horvátországba, alig tíz kilométert kell utazni, és nemcsak, hogy sok esetben olcsóbb, de még jobb minőségű üzemanyagot is tankolhat az ember.

– Horvátországban egyelőre még nem vezették be azt az uniós szabályzatot, amit nálunk már igen, és így ott a 95-ös benzin még nagyon oktánszámmal rendelkezik, mint az itthoni 95-ös benzin. Ezért sokan utaznak ki innen Barcsról és töltik tele az autójukat a horvát üzemanyaggal – tette hozzá a szakember.