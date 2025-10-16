október 16., csütörtök

Tényleg megéri Horvátországban tankolni? Tények és tévhitek – ezt teszi az autóddal a prémium üzemanyag

Spórolni nem mindig éri meg, főleg abban az esetben, ha az autónkról van szó. A prémium üzemanyag használatát hosszú távon meghálálja az autónk.

Sokan mondják, hogy „úri huncutság” prémium üzemanyagra váltani. Persze, az értékesítő örül neki, ha ránk tudja sózni a drágább terméket, de vajon tényleg jobb az autónak is, ha a prémium üzemanyaggal töltjük fel? Érvek és ellenérvek, és a nagy kérdés: tényleg megéri Horvátországban tankolni a nagyobb oktánszámú üzemanyagot?

prémium üzemanyag
A prémium üzemanyag hosszú távon az autónak és tulajdonosának is megéri
Fotó: Csapó Balázs

Megéri prémium üzemanyagra váltani?

– Mindenképpen. Minden autó típusnak jót tesz, legyen szó benzines vagy éppen dízel autóról. Én az üzemanyag rendszer megóvása érdekében mindenkinek ajánlom – mondta el Bicskei Attila, egy barcsi autóalkatrész és szerelőműhely szerelője. 
A szakember szerint különbséget kell tenni, melyik autótípusnak miért tesz jót a prémium üzemanyag, de alapjaiban mindkét típusnak azért hasznos, mert hosszú távon képes az autó motorját megóvni.
– A benzines autóknak olyan adalékanyagot ad, ami segíti a jobb égést, a dízel autóknál pedig az extra adalékok a befecskendezőket kímélik – tette hozzá a szakember. 
Az autószerelő szerint arról sem szabad megfeledkezni, hogy milyen jótékony hatásai vannak a prémium üzemanyagnak, mondjuk hideg időjárást esetén. – Ezek az üzemanyagok magasabb minőségű adalékokat tartalmaznak, amelyek segítenek megőrizni a motor tisztaságát, javítják az égés hatékonyságát, és csökkentik a lerakódások kialakulását. Hideg időben a motor nehezebben indul, az üzemanyag sűrűbbé válik, és az égés sem mindig tökéletes, a prémium üzemanyag azonban stabilabb összetételének köszönhetően könnyebben elpárolog és egyenletesebb égést biztosít – tette hozzá a szakember. 

benzinkút-tankolás-4
Dízel autónak és benzines autónak is sokkal jobb, ha prémium üzemanyaggal táplálják
Fotó: Takács József

Tényleg megéri „Horvátban" tankolni?

– Igen. Egy darabig biztosan, de aztán ha ott is bevezetik az EU-s szabályzást, leshetjük a jobb oktánszámot – mondta el Gadanecz Gergő, a szerelőműhely tulajdonosa. 
Barcsról sokan járnak ki tankolni Horvátországba, alig tíz kilométert kell utazni, és nemcsak, hogy sok esetben olcsóbb, de még jobb minőségű üzemanyagot is tankolhat az ember.
– Horvátországban egyelőre még nem vezették be azt az uniós szabályzatot, amit nálunk már igen, és így ott a 95-ös benzin még nagyon oktánszámmal rendelkezik, mint az itthoni 95-ös benzin. Ezért sokan utaznak ki innen Barcsról és töltik tele az autójukat a horvát üzemanyaggal – tette hozzá a szakember. 

Nem mindig csak az árak miatt érdemes a horvátoknál tankolni: a magasabb oktánszámú üzemanyag jót tesz a motornak
Fotó: Dombi Regina

Tévhit: a prémium üzemanyag nem csinál vadászgépet a kocsidból

Mielőtt bárki azt gondolná, hogy – mert, hogy ilyen beszámolókat is lehet olvasni az interneten – szinte vadászgépet csinál a motorból a prémium üzemanyag, ez azért a valóságtól nagyon messze van.
– Igen, egy bizonyos teljesítmény növekedést eredményezhet a prémium üzemanyag, de azt egy – meg ne sértődjön senki – ”sima mezei sofőr” nem érzi meg, pláne nem hétköznapi autóknál – mondta el Bicskei Attila, autószerelő. 

 

