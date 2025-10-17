1 órája
Somogyi Primák: Oscar-díjas hangmester, színész, hangszerkészítő és transzplantált úszó vehette át az elismerést
A 2025-ös Somogy Vármegyei Prima-díját Pétterfy Máté hangmester, Rákhely Zsolt somogyi transzplantált úszó, Tóth Géza színművész, rendező és Husi Gyula népzenész és népi hangszerkészítő kapta a VOSZ pénteki gáláján, ahol átadták az év vállalkozóinak járó elismeréseket is.
Tizennyolcadik alkalommal adták át a Somogy Vármegyei Prima-díja Kaposváron, az ünnepélyes gálára Hotel Dorottyában került sor pénteken este.
Az estét Csizmadia Gábor a Somogy vármegyei Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének elnöke nyitotta meg. A gálaesten részt vett Gelencsér Attila országgyűlési képviselő és Szita Károly Kaposvár város polgármestere is.
Prima-elismerés az Oscar-díjas hangmesternek, Péterffy Máténak.
Elsőként vehette át az elismerét Péterffy Máté, tabi származású hangmérnök, hangmester, aki a Mindenki című Oscar-díjas magyar film hangjai is rögzítette. – Ez az elismerés számomra azt jelenti hogy ez úttal nem a szakmai tudásomat díjazták, hanem egy egészen más aspektusból közelítették meg a munkásságomat, amire eddig nem is gondoltam, és amivel általában az ember nem vet számot, hanem sokkal inkább szakmailag próbálja pozícionálni magát. A közösségi szerep vállalás ami mindig is fontos volt számomra, méretett most meg ezzel az alkalommal – mondta a díjátadó után Pétterfy Máté.
Péterffy Máté, az Oscar-díjas Mindenki című film hangmestere, Tab városában nőtt fel, és ma is ott él családjával. A magyar filmhang egyik meghatározó alakja, aki olyan sikeres alkotásokban dolgozott, mint a Testről és lélekről, a Kincsem és a Hunyadi sorozat. Művészi munkáját számos díjjal ismerték el, miközben aktívan segíti szülővárosa közösségi életét és inspirálja a fiatalokat.
Rákhely Zsolt, transzplantált úszó is elismerést vehetett át
Magyar sport kategóriában idén Rákhely Zsolt somogyi transzplantált úszó kapta a Somogy Vármegyei Prima-díjat. Rákhely Zsolt a Non-Hodgkin limfóma és a csontvelő-transzplantáció után a sportban talált új erőre és életcélt. 2024-ben három arany- és négy ezüstérmet szerzett a lisszaboni Európa-bajnokságon, majd 2025-ben két világbajnoki címet nyert hátúszásban a drezdai világjátékokon. Története inspiráló példája annak, hogy a kitartás és a hit segítségével a legnagyobb kihívások is legyőzhetők.
Díjat vehetett át Tóth Géza színművész, rendező
Tóth Géza, a kaposvári Csiky Gergely Színház elismert színművésze és rendezője ugyancsak megkapta a somogyi Príma-díjat. 1982 óta meghatározó alakja a társulatnak. Színészként és rendezőként egyaránt kiemelkedő munkát végez, miközben bábelőadásaival és tantermi projektjeivel hátrányos helyzetű fiatalokat is megszólít. Művészi alázata és közösségi elkötelezettsége révén Kaposvár kulturális életének egyik legfontosabb személyisége.
Közönség díjat vehetett át Husi Gyula, népzenész és népi hangszerkészítő
Az idei Somogy Vármegyei Prima-díj közönségszavazásának győztese Husi Gyula népzenész. – Nagy elismerés számomra, rendkívül hálás vagyok. Világ életemben mindig a jobbítás élén álltam, és szakmámon keresztül is igyekeztem mindenkihez pozitívan, barátságosan közeledni, és kapcsolatokat kiépíteni – mondta Husi Gyula a gálaest után.
Husi Gyula több mint négy évtizede formálja Somogy vármegye zenei életét, mint előadóművész, pedagógus és hagyományőrző. A Somogy Zenekar és a Somogy Táncegyüttes tagjaként, valamint hangszerkészítőként a népzenei örökség továbbadását tekinti hivatásának. Munkássága bizonyítja, hogy a zene számára nemcsak művészet, hanem közösségépítő erő és életforma is.
Somogy Vármegyei Prima-díjFotók: Muzslay Péter
Át adták az év Somogy Vármegyei Vállalkozói elismeréseket
A 2025-ös évben Szommerné Egyed Linda, a Fino-Food Kft, ügyvezető tulajdonosa vehette át az év Somogy Vármegye Vállalkozója díjat. Továbbá Szabó Krisztián, a Szabó Fogaskerékgyártó Kft. tulajdonos ügyvezetőjét ugyancsak elismerték. Díjat vehetett át az Anda Kft. tulajdonos ügyvezetőit, Tonk István és Lorch Ferenc. Végül pedig a Spekula Kft. ügyvezető tulajdonosa Vida István is átvehette az idei évre szóló vállalkozói elismerést.