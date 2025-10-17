Somogyi Primák: Oscar-díjas hangmester, színész, hangszerkészítő és transzplantált úszó vehette át az elismerést

Tizennyolcadik alkalommal adták át a Somogy Vármegyei Prima-díja Kaposváron, az ünnepélyes gálára Hotel Dorottyában került sor pénteken este.

Somogyban az Év Vállalkozója és a Vármegyei Prima Primissima Díj átadót gála est. Fotó: Muzslay Péter

Az estét Csizmadia Gábor a Somogy vármegyei Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének elnöke nyitotta meg. A gálaesten részt vett Gelencsér Attila országgyűlési képviselő és Szita Károly Kaposvár város polgármestere is.

Prima-elismerés az Oscar-díjas hangmesternek, Péterffy Máténak.

Elsőként vehette át az elismerét Péterffy Máté, tabi származású hangmérnök, hangmester, aki a Mindenki című Oscar-díjas magyar film hangjai is rögzítette. – Ez az elismerés számomra azt jelenti hogy ez úttal nem a szakmai tudásomat díjazták, hanem egy egészen más aspektusból közelítették meg a munkásságomat, amire eddig nem is gondoltam, és amivel általában az ember nem vet számot, hanem sokkal inkább szakmailag próbálja pozícionálni magát. A közösségi szerep vállalás ami mindig is fontos volt számomra, méretett most meg ezzel az alkalommal – mondta a díjátadó után Pétterfy Máté.

Péterffy Máté, az Oscar-díjas Mindenki című film hangmestere, Tab városában nőtt fel, és ma is ott él családjával. A magyar filmhang egyik meghatározó alakja, aki olyan sikeres alkotásokban dolgozott, mint a Testről és lélekről, a Kincsem és a Hunyadi sorozat. Művészi munkáját számos díjjal ismerték el, miközben aktívan segíti szülővárosa közösségi életét és inspirálja a fiatalokat.

Rákhely Zsolt, transzplantált úszó is elismerést vehetett át

Magyar sport kategóriában idén Rákhely Zsolt somogyi transzplantált úszó kapta a Somogy Vármegyei Prima-díjat. Rákhely Zsolt a Non-Hodgkin limfóma és a csontvelő-transzplantáció után a sportban talált új erőre és életcélt. 2024-ben három arany- és négy ezüstérmet szerzett a lisszaboni Európa-bajnokságon, majd 2025-ben két világbajnoki címet nyert hátúszásban a drezdai világjátékokon. Története inspiráló példája annak, hogy a kitartás és a hit segítségével a legnagyobb kihívások is legyőzhetők.

Díjat vehetett át Tóth Géza színművész, rendező

Tóth Géza, a kaposvári Csiky Gergely Színház elismert színművésze és rendezője ugyancsak megkapta a somogyi Príma-díjat. 1982 óta meghatározó alakja a társulatnak. Színészként és rendezőként egyaránt kiemelkedő munkát végez, miközben bábelőadásaival és tantermi projektjeivel hátrányos helyzetű fiatalokat is megszólít. Művészi alázata és közösségi elkötelezettsége révén Kaposvár kulturális életének egyik legfontosabb személyisége.