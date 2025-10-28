Elismerésre való törekvés
51 perce
Prima Primissima díjra jelölték Kassai Lajost, a modernkori lovasíjászat megteremtőjét
Nagy elismerés érte az idei évben Kassai Lajost: a lovasíjászat hazai és nemzetközi újjáélesztőjét Prima Primissima díjra jelölték.
Kassai Lajos életműve egyedülálló: munkássága révén a magyar íjászhagyomány újra méltó helyére került a világ figyelmében. A lovasíjászat sporttá, életformává és nemzeti értékké vált. Kitartása, rendszere és szellemisége példaértékű – méltán érdemli meg a díjat.
A közönségszavazás 2025. október 22-én indult, és december 3-án éjfélkor zárul. Aki támogatni szeretné, SMS-ben küldje el a 26-os számot a +36-70-707-7000 telefonszámra.
