Elismerésre való törekvés

1 órája

Prima Primissima díjra jelölték Kassai Lajost, a modernkori lovasíjászat megteremtőjét

Címkék#Kassai Lajos#példaértékű#Prima Primissima díjra#íjászhagyomány#lovasíjászat

Nagy elismerés érte az idei évben Kassai Lajost: a lovasíjászat hazai és nemzetközi újjáélesztőjét Prima Primissima díjra jelölték.

Kassai Lajos életműve egyedülálló: munkássága révén a magyar íjászhagyomány újra méltó helyére került a világ figyelmében. A lovasíjászat sporttá, életformává és nemzeti értékké vált. Kitartása, rendszere és szellemisége példaértékű – méltán érdemli meg a díjat.

A közönségszavazás 2025. október 22-én indult, és december 3-án éjfélkor zárul. Aki támogatni szeretné, SMS-ben küldje el a 26-os számot a +36-70-707-7000 telefonszámra.

 

