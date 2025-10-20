október 20., hétfő

Pro Universitate díjat kapott a somogyi kutatóprofesszor

A budapesti Károlyi–Csekonics-palota báltermében rendezték meg a közelmúltban a Károli Egyetem Napját, amelynek díszvendége Christopher Vajda brit királyi tanácsos volt, aki tiszteletbeli doktori és professzori címet vehetett át Trócsányi László rektortól.

Ebből az alkalomból számos elismerést is átadtak. A törökkoppányi gyökerű, Balatonföldvár és Budapest között ingázó Szakály Sándor Széchenyi- és Magyar Örökség díjas történész is a díjazottak között volt. A Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszora, a Történettudományi Intézet egyetemi tanára a Pro Universitate díjban részesült. A történész professzor az egyetemen folyó történelemtudományi képzésben nyújtott magas színvonalú közreműködéséért, valamint a Történelemtudományi Doktori Iskola működésében betöltött kulcsfontosságú szerepéért kapta az elismerést. A laudáció szerint Szakály Sándor kiemelkedő egyetemi és közéleti tevékenységével jelentős mértékben hozzájárult az intézmény hazai és nemzetközi megbecsüléséhez.

Trócsányi László adta át a kitüntetést
Trócsányi László adta át a kitüntetést.

 

 

