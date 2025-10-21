Trükkös LIDL-kuponok: úgy érzi magát a vásárló, mintha átverték volna a boltban

Nagyon sokaknak biztosan ismerős a nehezen értelmezhető promóciós leírások, amelyekbe könnyedén bele futhatnak a vásárlók. A nyugdíjas utalványok megjelenésével, sok multi akciót indított hogy vonzza a vásárlókat. Egy nyugdíjas vásárló osztotta meg kellemetlen élményét egy Facebook-csoportban, a nagy áruházlánccal kapcsolatban.

Üzent az utalvánnyal fizető nyugdíjas a multinak a promócióval kapcsolatban. Fotó: Facebook

–2025. 10. 20. 18 óra 18 perckor Nagyatádon az 1-es kasszánál fizettem a nyugdíjas utalvánnyal. 44 586 forint vásárlás után kaptam egy 500 forintos utalványt. Mondtam a pénztárosnak, hogy én azt olvastam, hogy 5000 forint után jár 500 Ft, így 2500 forinttal kevesebbet kaptam. A végén megjegyezte, hogy ha minden 5000 forintos vásárlás után fizettem volna, akkor járt volna a 3000 forintnyi kupon – írta bejegyzésében Tilinger Istvánné nyugalmazott középiskolai matematika tanár.

A bejegyzés alatt a komentelők között is panaszkodtak hasonló esetekre –Én is így jártam, 22. 670 Ft-ra kaptam egy 500-as kupont. 10.16- án 13:26 perckor. Szóltam előre, hogy utalvánnyal fizetek – írta egy hozzászóló.

A Lidl nem hibázott

A promóció részleteit, egyszerűen és nem kacifántosan fogalmazta meg. Ki hangsúlyozta, hogy "Vásárlási értéktől függetlenül 5000 Ft felett vásárlásonként csak 1 darab kupon jár".

Kiskapu a promócióban

Van egy apró trükk a promóciós leírását megkerülve, miszerint 5000 forint felett vásárlásonként csak 1 darab kupon jár. Tehát, ha a megvásárolni kívánt termékeinket több vásárlásra bontjuk, amelyek egyenkénti vásárlás értéke meghaladja az 5000 forintot, akkor szerezhetünk minden ilyen vásárlásunk után kuponokat. Ezzel az apró trükkel megkerülve az 1db kuponos limitet.