október 21., kedd

Orsolya névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

2 órája

Trükkös LIDL-kuponok: úgy érzi magát a vásárló, mintha átverték volna a boltban

Címkék#promóciós#kuponos#utalvány

Könnyen félreértelmezhetjük a különböző akciók leírását. De van egy olyan kis kapu, amely megkerülhető a nyugdíjas utalvánnyal fizetők promóciója.

Molnár Dániel
Trükkös LIDL-kuponok: úgy érzi magát a vásárló, mintha átverték volna a boltban

Nagyon sokaknak biztosan ismerős a nehezen értelmezhető promóciós leírások, amelyekbe könnyedén bele futhatnak a vásárlók. A nyugdíjas utalványok megjelenésével, sok multi akciót indított hogy vonzza a vásárlókat. Egy nyugdíjas vásárló osztotta meg kellemetlen élményét egy Facebook-csoportban, a nagy áruházlánccal kapcsolatban.

Üzent az utalvánnyal fizető nyugdíjas a multinak a promócióval kapcsolatban. Fotó: Facebook
Üzent az utalvánnyal fizető nyugdíjas a multinak a promócióval kapcsolatban. Fotó: Facebook

–2025. 10. 20. 18 óra 18 perckor Nagyatádon az 1-es kasszánál fizettem a nyugdíjas utalvánnyal. 44 586 forint vásárlás után kaptam egy 500 forintos utalványt. Mondtam a pénztárosnak, hogy én azt olvastam, hogy 5000 forint után jár 500 Ft, így 2500 forinttal kevesebbet kaptam. A végén megjegyezte, hogy ha minden 5000 forintos vásárlás után fizettem volna, akkor járt volna a 3000 forintnyi kupon – írta bejegyzésében Tilinger Istvánné nyugalmazott középiskolai matematika tanár.

A bejegyzés alatt a komentelők között is panaszkodtak hasonló esetekre –Én is így jártam, 22. 670 Ft-ra kaptam egy 500-as kupont. 10.16- án 13:26 perckor. Szóltam előre, hogy utalvánnyal fizetek – írta egy hozzászóló.

A Lidl nem hibázott

A promóció részleteit, egyszerűen és nem kacifántosan fogalmazta meg. Ki hangsúlyozta, hogy "Vásárlási értéktől függetlenül 5000 Ft felett vásárlásonként csak 1 darab kupon jár".

Kiskapu a promócióban

Van egy apró trükk a promóciós leírását megkerülve, miszerint 5000 forint felett vásárlásonként csak 1 darab kupon jár. Tehát, ha a megvásárolni kívánt termékeinket több vásárlásra bontjuk, amelyek egyenkénti vásárlás értéke meghaladja az 5000 forintot, akkor szerezhetünk minden ilyen vásárlásunk után kuponokat. Ezzel az apró trükkel megkerülve az 1db kuponos limitet.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu