Háborús veteránok szintjén sérülnek a randiappok vesztesei – lassan gyilkolja meg a fiatalok lelkét a ghostingolás

A poszttraumás stressz-szindróma (PTSD) nem csupán háborús veteránok vagy bűncselekmények áldozatai számára ismerős fogalom. A modern ismerkedés világában, különösen a digitális randikultúrában is előfordulhat, hogy valaki PTSD-szerű tüneteket tapasztal. A "ghosting" jelenség, amikor valaki minden magyarázat nélkül megszakítja a kapcsolatot, érzelmi traumát okozhat, amely szorongáshoz, bizalmatlansághoz és önértékelési zavarokhoz vezethet. Ez a fajta érzelmi üresség különösen azoknál alakul ki, akik komolyan keresnek kapcsolatot, de újra és újra falakba ütköznek.

PTSD szerű tüneteket okozhat az online ismerkedés. Fotó: MW

–A tapasztaltaim azt mutatják, hogy a legtöbb ismerkedő ember nem vállal felelősséget az életében a dolgokért. A megbeszélt randi időpontokat az utolsó pillanatban lemondják, vagy el sem jönnek. A legszomorúbb az egészben, hogy miután érdeklődöm hogy mi is történt, egyszerűen vagy nem válaszol többet, vagy még nekik áll feljebb hogy miért vonom őket kérdőre. – mondta Horváth Alexandra, kaposvári lakos. Nem az elutasítással vagy a nemleges válasszal van a gond, hanem azzal, hogy nem is ad semmilyen visszajelzést a "ghostingoló fél. Remélem lassan elkezdenek felnőni az emberek az ilyen szintű, normális kommunikációra – mondta Horváth Alexandra, kaposvári lakos."

Feltételezhető a probléma gyökere

A probléma gyökere abban rejlik, hogy a randizási alkalmazások a gyors döntésekre építenek, miközben hiányzik belőlük az érzelmi felelősségvállalás. A "túl sok választási lehetőség" paradoxona miatt az emberek könnyebben lépnek tovább, ha valami nem tökéletes – anélkül, hogy lezárnák a másikat. A ghosting így nemcsak az elutasításról szól, hanem a kapcsolataink felszínessé válásáról is. A sorozatos ghosting jelensége poszttraumás stresszt is okozhat. A terapeuták szerint a ghostingból fakadó érzelmi trauma valós, és a feldolgozása gyakran hosszabb ideig tart, mint egy nyílt szakításé. Az érintettekben ott marad a "miért" kérdése, ami önvádláshoz és bizalmatlansághoz vezethet. Többen arról számoltak be, hogy a következő kapcsolataikban már eleve félelemmel vágtak bele, számítva arra, hogy a másik fél bármikor eltűnhet.